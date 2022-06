Csapadékos idővel kezdődött a pünkösdi hétvége, mutatjuk a folytatást

Az előző napokhoz hasonlóan most is egy peremhullám halad át felettünk, záporokat, zivatarokat okozva, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek az éjszaka folyamán

Forrás: met.hu Az Országos Meteorológiai Szolgálat a zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az egész országra szombatra. A Dunántúlon már péntek estétől egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki intenzívebb zivatarok, amelyek szombat hajnalban már a Duna-Tisza-közét, illetve a Tisza vonalát is elérhetik. Összességében több hullámban várhatók zivatarok: napközben egyre inkább kelet felé haladnak, majd kora délutántól ismét előfordulhatnak a középső és a keleti tájakon. Forrás: met.hu A záporos, zivataros csapadékzóna tovább mozog kelet felé, mögötte felszakadozik, csökken a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Szombat este a nyugati megyékben van esély újabb záporok, zivatarok kialakulására. Erős, viharos széllökések csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között valószínű. Késő estére 18 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet.