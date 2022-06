Átadták a Bátor Tábor új, kerekesszékkel is használható magaskötélpályáját

Átadták a Bátor Tábor új, modern, kerekesszékkel is használható magaskötélpályáját – közölte az alapítvány szombaton az MTI-vel.

A Bátor Tábor 2001 óta kínál ingyenes élményterápiás programokat súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek és családjaiknak. A tábori élményterápiás programok fontos elemét képezi a Bátorkodópályának nevezett magaskötélpálya, ahol a táborozók nem csak a magasságot, de félelmeiket is legyőzhetik. Ezekből a sikerélményekből pedig erőt meríthetnek a betegséggel való küzdelemhez is – olvasható a közleményben.

Mint írják, összesen 14 darab 12 méteres oszlop adja az új pálya alapját, amelyek közé 9 és 6 méter magasan is egy-egy kör akadálypálya van kifeszítve. A hat méter magasban lévő pálya egy része akadálymentesített, valamint erről a platformról indul az erdőn keresztül vezető csúszópálya is, melyet így a kerekesszékes táborozók is kipróbálhatnak.

A tájékoztatás szerint több korábbi kedvelt elem is megújult, így az óriáshinta, amely akár 9 méter magasról is indítható, sőt egymás melletti tandemhintázásra is lehetőséget biztosít. Az új mászófalat drótkötelek tartják, így az is ad egy kis plusz izgalmat, hogy mászás közben mozognak a táblák.

Újra lehet rekesztornyot építeni, sőt a táborban pelenkaoszlopnak becézett 8 méter magas oszlopot is újra építették, így azt is meg lehet mászni, majd onnan leugorva átélni a repülés szabadságát.

Az újratervezett elemek mellett újdonság az is, hogy a Bátorkodópályát automata biztosítási rendszerrel szerelték fel – írják a közleményben, amely szerint a pálya felépítését több mint 1500 magánember és csaknem 20 vállalat támogatta, köztük főtámogatóként az E.ON Hungária Csoport, amely 10 millió forinttal járult hozzá az új pálya létrehozásához.

