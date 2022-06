Mutatjuk, milyen idő lesz a pünkösdi hosszú hétvégén

Esernyő vagy napszemüveg kell? Változatos időre kell számítani a hosszú hétvégén.

Péntekről szombatra virradó éjszaka előbb a Dunántúlon, majd a középső megyékben is erősen megnövekszik a felhőzet, és péntek késő este előbb a Nyugat-Dunántúlon, majd hajnalban már a középső országrészben is többfelé várhatóak záporok, zivatarok. Utóbbiakat több helyen kísérhetik felhőszakadások is. Enyhe lesz a szombat hajnal – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi média oldalára feltöltött bejegyzésében.

Szombat napközben ez a záporos, zivataros zóna mozog tovább kelet felé, így napközben már döntően csak a Dunától keletre kell további záporokra, zivatarokra készülni, ott is lehet természetesen felhőszakadás, eközben nyugat felől egyre nagyobb területen szűnik meg a csapadék, és süt ki a nap. Szombat délután a nyugati megyékben kevés helyen ismét lehetnek záporok, zivatarok, de az éjszakaiakhoz képest várhatóan már gyengébbek lesznek ezek a gócok. Meleg lesz, 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek.

Pünkösd vasárnap és hétfőn a napsütés lesz túlsúlyban, döntően csak kevés felhő lehet az égen, és vasárnap csak elvétve, hétfőn pedig elsősorban a nyugati, délnyugati megyékben elszórtan valószínű záporok, zivatarok. Mindkét nap marad a meleg, június elején teljesen megszokott, 24 és 30 fok közötti maximumokra készülhetünk.