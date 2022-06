„Egyébként nem kellene elvonni semmit ezektől a vállalatoktól” – a baloldal masszívan a multikat védi

Továbbra is a magyar fogyasztók fizetik a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában

Májusban is a magyar családok fizették a legkevesebbet a rezsiért – derült ki az energiahivatal legfrissebb adataiból. És már az sem igaz, hogy nyugaton a magasabb bérekből a drágább rezsit is könnyebben kifizetik. A földgáz ugyanis már a fizetésekhez képest is itthon a legolcsóbb. Ugyanígy rekordalacsony a 480 forintos magyar benzin és gázolaj. Gyakorlatilag minden szakértő egyetért abban, hogy ha Magyarországra is vonatkozna az uniós olajembargó, akkor ezeket az árakat nem lehetne fenntartani.