Májusban is a magyar családok fizették a legkevesebbet a rezsiért – derült ki az energiahivatal legfrissebb adataiból. És már az sem igaz, hogy nyugaton a magasabb bérekből a drágább rezsit is könnyebben kifizetik. A földgáz ugyanis már a fizetésekhez képest is itthon a legolcsóbb. Ugyanígy rekordalacsony a 480 forintos magyar benzin és gázolaj. Gyakorlatilag minden szakértő egyetért abban, hogy ha Magyarországra is vonatkozna az uniós olajembargó, akkor ezeket az árakat nem lehetne fenntartani.

Az olajembargó alóli mentességgel fenntartható a rezsicsökkentés Továbbra is a magyar fogyasztók fizetik a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legfrissebb , májusi nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint a lakossági fogyasztókat terhelő földgáz átlagár már vásárlóerő-paritáson mérve is hazánkban a legolcsóbb. A MEKH nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott havi ár-összehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait mutatja be. A jelentés szerint májusban a földgáz lakossági átlagára Budapesten 2,75 eurócent/kWh volt, ami a felmérésben szereplő fővárosok között a legolcsóbb. Ugyanebben a hónapban a földgáz lakossági átlagára Bécsben 19,04; Amszterdamban 26,85; Prágában pedig 14,92 eurócent volt kilowattóránként. A villamosenergia lakossági átlagára Budapesten 10,17 eurócent/kWh-val májusban a második legkedvezőbb volt Európában, a fogyasztók csak Belgrádban fizettek ennél kevesebbet. Ugyanennyi villamosenergiáért ugyanakkor Rómában 49,32; Prágában 40,14; míg Bécsben 47,44 eurócentet kellett fizetni. A magyar fogyasztók költségei ugyanakkor már vásárlőerő-partiáson mérve is a legkedvezőbbek közé tartoznak Európában. A vásárlóerő-paritáson mért lakossági földgáz átlagára májusban Budapesten volt a legalacsonyabb kilowattóránként 0,0438 PPS (Purchasing Power Standard – európai vásárlóerő-egység); míg a villamos energia tekintetében 0,1616 PPS értékkel a harmadik legolcsóbb volt Magyarország. A MEKH jelentése havonta vizsgálja a villamos energia és földgázfogyasztás költségeinek nettó jövedelemhez viszonyított arányát is, vagyis azt, hogy egy háztartás havi jövedelmének mekkora hányadát fordítja a villamos energia és földgázfogyasztással kapcsolatos kiadásokra. Májusban Budapesten ez 2,6 százalék volt, ami Luxembourg után a második legkedvezőbb érték. Összehasonlításképpen ugyanebben a hónapban Szófiában a jövedelmük 11,7; Prágában 8,8 százalékát fordították energiaköltségekre a háztartások. Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeként az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által fizetett villamos energia – és földgáz árát jogszabályok rögzítik és tartják fixen, azaz a magyar lakosság védett a piacokon kialakult áremelkedésekkel szemben.

A MEKH havonta megjelenő ár-összehasonlító jelentései a Statisztika rovatban érhetők el. Módszertani háttér: Az alkalmazott módszertan szerint az osztrák szabályozó hatóság, az Energie-Control Austria és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által megbízott cég, a finn VaasaETT az érintett országok szolgáltatóinak és szabályozó hatóságainak adatait felhasználva gyűjti össze a végfelhasználói árinformációkat. A vizsgálat a 27 európai uniós főváros, valamint Belgrád és London áradatait hasonlítja össze. A vizsgált fogyasztók a fővárosok átlagfogyasztói, vagyis az egyes fővárosokra jellemző átlagos fogyasztási mennyiséggel és jellemzőkkel rendelkező fogyasztók. A módszertan szerint a végső ár a területi inkumbens szolgáltató standard és a versenypiaci ajánlata, valamint a legfőbb versenytárs ajánlatának részesedésekkel súlyozott átlagából alakul ki.