Nagy meglepetést okozott Mel Gibson vendégszereplése egy Budapesten megrendezett konferencián

Mel Gibson amerikai színész és producer is részt vett a negyedik alkalommal megrendezett Political Network for Values nevű szervezet konferenciáján Budapesten. Az eseményen bemutatták egy filmet is, ami a gyermekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozik.

Mel Gibson és Eduardo Verástegui (Fotó: politicalnetworkforvalues.org) Mel Gibsont színész- és producertársa, Eduardo Verástegui hívta meg, aki a csúcstalálkozó programjának részeként mutatta be a Sound of Silence (A szabadság hangja) című filmjét – tudhattuk meg a politicalnetworkforvalues.org honlapjáról. Az előadás végén Verásteguit több mint 5 percig álló ováció fogadta. Majd Megköszönte a filmben szereplő Mel Gibsonnak, és megkérte, hogy lépjen fel a színpadra. Majd azt mondta: „Ez a film Mel védjegye”. A Magyar Tudományos Akadémián megrendezett eseményen közel kétszáz politikai képviselő, törvényhozó, civil szervezetek vezetői és tudósok vettek részt, több mint 30 amerikai, afrikai és európai országból. A Political Network for Values egy keresztény, konzervatív és hagyományos családi értékeket közvetíteni akaró abortuszellenes szervezet, amely Budapesten rendezte meg a Szabadság a tét című konferenciáját.