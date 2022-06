Energiapolitikáról szóló konferenciát tartott a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli irodája

A Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli irodája a Danube Institute-tal közös szervezésben nemzetközi konferenciát tartott szerdán Energia az orosz-ukrán konfliktus tükrében címmel.

Az angol nyelvű rendezvényen Deli Daniella, a Technológiai és Ipari Minisztérium helyettes államtitkára mondott vitaindító beszédet, amelyben rámutatott, hogy magyar energiastratégia az ellátásbiztonságra, a fenntarthatóságra valamint a megfizethetőségre alapul. Ha e tényezők valamelyike megváltozik, az összes változik, ezért jól átgondolt lépéseket kell tenni az energiaátállás irányába. Mint mondta, Magyarország nagymértékben függ a csővezetékes orosz nyersolajellátástól, a garanciák nélküli európai uniós szankciók nagyon negatív hatással lehettek volna az ellátásbiztonságra.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktus riasztó tendenciákat idézett elő Európában, megnövekedtek az energiaárak, magas az infláció, és élelmiszerválság fenyeget. Mint mondta, a háborúval kapcsolatban több politikai nyilatkozat hangzott el, ezek közül néhány túlzónak tűnik, és hozzájárul a feszültség fokozódásához ahelyett, hogy békítésre törekedne. A képviselő véleménye szerint nagyon fontos kérdés az, hogy ki fogja megfizetni az élelmiszer- és energiaellátás, valamint az infláció terén bekövetkező változások árát, továbbá az is, hogy az európaiak készek-e megfizetni ezt az árat. Ezeket a kérdéseket a megfelelő józansággal kell feltenni – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs. Hozzátette: azt is mérlegelni kell, hogy most van-e a megfelelő időszak a Zöld megállapodás megvalósításához, a gazdaság zöldítéséhez és az új energiaforrásokra való áttéréshez gazdaságainkban.

„Ebben a helyzetben, amikor egyszerre több válság is zajlik párhuzamosan, az EU-nak nagyobb egységre és józan döntéshozatalra lenne szüksége. A tét nagyon nagy, és nincs idő ideológiai háborúskodásra, belső megosztottságra és az Európai Bizottság elhamarkodottan előterjesztett javaslataira” – hívta fel a figyelmet.

Demkó Attila, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének vezetője hozzászólásában azt hangsúlyozta: az uniós szankciók célja, hogy Oroszországnak okozzanak károkat, de biztosítani kell, hogy a korlátozó intézkedések Moszkvának ártsanak többet, ne az EU-nak. Véleménye szerint egy esetleges hetedik szankciós csomag, amely a földgázt érintené, nagyobb károkat okozna az EU-nak, mint az orosz vezetésnek. Mint mondta, az orosz gáz helyettesítése meghatározhatatlan időbe telik, miközben “a téli túlélésre” is gondolni kell. Demkó Attila azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország 2010 óta energiaszuverenitási stratégiát valósít meg, és – ellentétben más államokkal – a magyar gáziparban nincs orosz tulajdon.