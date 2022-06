Egyedülálló borüzleti képzés indul a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Borüzletimenedzser-képzés indít ősszel a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) fennhatósága alá tartozó Tokaj Wine Business Institute (TWBI). Az egyéves, angol nyelvű posztgraduális képzésen a hallgatók megismerkednek a jelenlegi borászati, borgazdálkodási irányzatokkal, valamint iparág-specifikus üzleti és közgazdasági ismereteket is elsajátítanak – tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

A közleményben idézték Stumpf Istvánt, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökét: a TWBI megalapításával új minőséget teremtünk a magyar borszakmai képzésben és felhelyezzük a Tokaj-Hegyalja Egyetemet a nemzetközi wine business képzés térképére, regionális vezető szerepet kialakítva – hűen Tokaj gazdag hagyományaihoz. Hosszútávú terveink között szerepelnek további nemzetközi, borszakmai vezetőket célzó képzések, amelyeket szintén elismert nemzetközi partnerekkel tervezünk megvalósítani.

A Tokaj Wine Business Institute a külföldi Wine Business Institute intézmények példájára alakult meg, oktatási és kutatási tevékenységet egyaránt végez. Az ősszel induló új képzést a dijoni székhelyű School of Wine & Spirits Business at Burgundy School of Business-szel (BSB) kötött együttműködésben indítják, a legsikeresebb hallgatók pedig teljes tandíjmentességet magába foglaló ösztöndíjakat is nyerhetnek – áll a közleményben.

Fiáth Attila, a Tokaj Wine Business Institute igazgatója szerint a borüzletimenedzser-képzés elsősorban gazdasági képzettséggel nem rendelkező fiatal borászoknak és borászati ismeretekkel nem rendelkező kereskedelmi szakembereknek ajánlott. Véleménye szerint Közép-Európában egyedülálló a képzés, így nem csak Magyarországból, hanem a környező országokból is számítanak érdeklődőkre.

