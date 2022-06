Szijjártó Péter: Itt és most a magyar gazdasági növekedés mérföldköve következik

Letették a BMW gyár alapkövét Debrecenben, ami 2025-re készül el és ezer embernek ad munkát

A debreceni BMW-gyár alapkőletételi ceremóniáját tartották szerda délelőtt, az eseményről élő közvetítés keretében számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

„A BMW legújabb gyárának magyarországi felépítésében benne van a magyar gazdaság elmúlt 12 éves sikertörténetének egésze. Benne van az, hogy Európában sereghajtóból éllovassá váltunk. Benne van az, hogy a pénzügyi csőd szélén vergődő országból az egyik leggyorsabb növekedést felmutatni tudó gazdasággal rendelkezünk most már. Benne van az, hogy most már a 12 százaléknál is magasabb munkanélküliség mára rekordszintű foglalkoztatássá változott” – fogalmazott az eseményen Szijjártó Péter.