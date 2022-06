Két év után újra indul zarándokvonat Budapestről Csíksomlyóba csütörtök reggel

Felavatták szerdán a Keleti pályaudvaron a Tamási Áron arcképével díszített mozdonyt, ami a hétvégén a csíksomlyói búcsúba repíti majd a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz utasait. Két év kihagyás után indul útnak újra az összenemzeti zarándokvonat — ahogy a szervezők hívják. Az erdélyi író, Tamási Áron 125 éve született, ezért nevezték el róla a mozdonyt – számolt be az M1 Híradója.

Újra elindul az Össznemzeti Zarándokvonat Erdélybe

Két járványsújtotta év után pénteken hajnalban újra elindulhat a csíksomlyói búcsúba az össznemzeti zarándokvonat, újra erőt meríthetünk magyarságunkból, a találkozásokból. „Nemcsak a csíksomlyói búcsúra indul el ez a vonat, hanem június negyedikén emlékezünk a nemzeti összetartozás napjára is. Tudjuk jól, 2010-ben döntött az Országgyűlés arról, hogy június negyedike a nemzeti összetartozás napja. Az emléknapnak a célja az, ahogy a csíksomlyói búcsúnak is, és az emlékévnek is, hogy erőt merítsünk ebből” – mondta az M1-nek Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának kabinetfőnöke.

Szilágyi Péter a Keleti pályaudvaron – a zarándokvonatokat húzó Tamási Áron-mozdony avatásán – emlékeztetett arra, hogy az erdélyi író öröksége előtti tisztelgésből hirdették meg, születésének 125. évfordulója alkalmából a Tamási Áron-emlékévet.

Az emlékév céljának nevezte, hogy olyan programokat tartsanak az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpóramagyarságnak, amelyek bemutatják Tamási Áron életművét, és „kapcsot tudnak teremteni” az elszakított nemzetrészek között.

Budai László, az utazást szervező Misszió Tours Kft. ügyvezető igazgatója szerdán az MTI-nek azt mondta: a zarándokvonat mintegy hétszáz embert visz a csíksomlyói búcsúba. A szerelvényen Varga Lajos váci segédpüspök és további négy pap, valamint a Rákóczi Szövetség középiskolás szervezeteit képviselő mintegy 300 Kárpát-medencei és nagyvilágban élő diák, illetve több, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál nevelkedő fiatal is utazik majd.

A zarándokok az ünnepélyes áldást követően hajnali öt óra után indulnak a Keleti pályaudvarról Szolnok, Püspökladány, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Déda, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Marosfő, Csíkszentdomokos és Csíkmadaras érintésével Csíkszeredára.

A zarándokvonat közösségi színtér is, „egy mozgó templom – fogalmazott Budai László. Kiemelte: a szerelvényen kialakítottak „csendes fülkéket”, ahol lelki beszélgetésre, gyónásra is lehetőség nyílik, emellett saját stúdióval rendelkező rádió is szolgálja az utasokat közös programokkal, éneklésekkel. A zarándokok komfortjához étkezőkocsi és mozgó büfé is hozzájárul.

A Tamási Áron-emlékév alkalmából felmatricázott TRAXX mozdony az össznemzeti zarándokvonat indulásáról tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Keleti pályaudvaron 2022. június 1-jén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Boldogasszony zarándokvonat mellett idén indítanak a csíksomlyói búcsúba egy másik, rövidebb programmal tervezett szerelvényt is.

Böjte Csaba ferences szerzetes lelki vezetésével indul Budapestről a zarándokvonat, a több száz résztvevő között 110 kárpátaljai zarándok is jelen lesz az úton.

Június 3-án, pénteken kora reggel Budapestről, a Keleti pályaudvarról útnak indul a csíksomlyói búcsúba a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, azaz az össznemzeti zarándokvonat, amelyet idén a Tamási Áron-mozdony húz, csatlakozva az emlékévhez. A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra. Itt a Csíksomlyó Expresszt összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat együtt, össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe.