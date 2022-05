XXI. Század Intézet: Komoly magyar siker Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök sikeresen érvényesítette Magyarország érdekeit Brüsszelben: az európai uniós csúcson nem fogadták el az Európai Bizottság eredeti olajembargós javaslatát, a csővezetéken érkező kőolaj mentesül a szankciók alól – jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb videóelemzésében, amelynek összefoglalóját kedden juttatták el az MTI-hez.

Deák Dániel kiemelte: ennek köszönhetően Magyarországon továbbra is fenntartható a rezsicsökkentés és a benzinárstop is, tehát nem a magyar emberek fizetik meg a háború árát, de emellett Európa több országa is jól járt, hiszen a teljes olajembargó elfogadása a régió más országa számára is hátrányos lett volna. A brüsszeli tervek megvalósulása magas munkanélküliséget, ellátászavarokat, élelmiszerválságot, még jobban elszabaduló inflációt eredményezett volna – olvasható az összefoglalóban.

Deák Dániel szerint a brüsszeli bürokraták teljesen elszakadtak a valóságtól, az ideológiai és politikai megközelítésükkel észre sem veszik, hogy milyen helyrehozhatatlan kárt okoznának egész Európának akkor, ha elfogadták volna az eredeti olajembargós javaslatot.

A magyar kormány álláspontja ezzel szemben pragmatikus, azaz nem ideológiai hullámoknak ül fel, hanem a magyar nemzet és Európa érdekeit védi – áll az összefoglalóban.

Teljesen érthetetlen az elemző szerint, hogy miért ragaszkodtak ennyire Brüsszelben a teljes olajembargóhoz, hiszen az az európai gazdaság hatalmas visszaesését eredményezte volna. Félő, hogy a következő lépés a gázembargó lenne, amely gyakorlatilag az európai gazdaság halálos ítéletével érne fel – fogalmazott Deák Dániel, aki szerint nem meglepő, hogy már a brüsszeli bürokraták és több tagállami vezető is amiatt aggódik, hogy vajon mi lesz abban az esetben, ha Oroszország leállítja az idei tél előtt a gázszállításokat. Ebben az esetben nem lenne mivel fűteni több európai országban – mutatott rá.

Deák Dániel kiemelte: az olajembargó év végi bevezetése egyébként várhatóan nem állítja le Oroszország támadásait Ukrajnában, ugyanis az orosz gazdaságnak több évre előre van elegendő tartaléka, ráadásul a meg nem vásárolt kőolajat és gázt el tudja adni másoknak, például Kínának. Tehát az olajembargó bevezetésével Európa rosszul jár, Oroszországot pedig nem állítja meg.

Az elemző kiemelte azt is, hogy Orbán Viktor a háború kirobbanása óta következetes álláspontot képviselt a kérdésben: nem akarja, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. A mostani EU-csúcson elért politikai sikerrel ezt el is érte, így továbbra is fenntartható a rezsicsökkentés, a benzinárstop, amelyeknek köszönhetően a magyar emberek védve vannak az európai energiaválság negatív hatásaitól, az elszabaduló áraktól – mondta Deák Dániel az összefoglaló szerint.