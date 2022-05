Müller Cecília: Magyarországon is megjelent a majomhimlő

Magyarországon is megjelent a majomhimlő, egy 38 éves férfi az első beteg – jelentette be az országos tiszti főorvos kedden. Müller Cecília elmondta, hogy a fertőzés nem terjed könnyen, a legtöbb esetben szoros kontaktus kell hozzá. Hangsúlyozta, hogy a betegség lefolyási ideje 2–4 hét, és ebben az időszakban a fertőzöttnek kerülnie másokat, különösen az immunhiányos betegeket és a várandós nőket – számolt be az M1 Híradója.

Magyarországon is megjelent a majomhimlő „A mai napon igazolt a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriuma egy majomhimlős megbetegedést Magyarországon is. Tehát megjelent az első megbetegedés, egy 38 éves férfinál diagnosztizálták a betegséget.” „A tegnapi napon érkeztek a minták a laboratóriumunkba, egy szakrendelésen jelent meg a beteg és több váladékból is sikerült kimutatni a tegnapi napon még csak a víruscsaládot és a mai napon egy teljes szekvenálással, ami azt jelenti, hogy a vírus teljes genetikai állományát kimutatva pontosan igazoltuk a kórokozót” – mondta Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos hozzátette: „Általában a betegség 2-4 hétig tart, ebben az időszakban tartózkodjon a beteg minden más embertől, és elsősorban természetesen azoktól, akik valamilyen immunhiányos megbetegedésben szenvednek, netán egy várandós közelében élnek, tehát mindenképpen azt kérjük, hogy különüljön el a többi egészséges embertől, és csak akkor mehet közösségbe már, amikor ezek a pörkök leestek, ilyenkor már további fertőzéstől nem kell tartanunk.” Az országos tiszti főorvos kérte, ha valakinél felmerül a gyanú a majomhimlő-fertőzésre, mindenképpen forduljon orvoshoz. „Figyelnünk kell ezekre az esetekre, egy korai diagnosztikára – amire felkészültünk mi is, és sajnos a mai napon ki is mutattuk ezt a kórokozót –, de követnünk kell a tüneteket. Ha netán valakinél felmerül a (betegség) gyanú(ja), akkor kérem, hogy forduljon orvoshoz” – fogalmazott Müller Cecília.