Igazán különleges lesz idén a nemzeti összetartozás napja

Rengeteg programmal készülnek határon innen és túl szombaton, június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. Idén egybeesik pünkösddel és a Csíksomlyói búcsúval az ünnep, így Erdély kiemelt helyszín lesz. Idén is indul pünkösdi lovas zarándoklat: most is lóháton viszik az összmagyarság imaüzeneteit Csíksomlyóra. Torockón pedig idén is lesz Duna-nap – számolt be az M1 Híradója.

Június 4-én lesz a Nemzeti Összetartozás Napja Hagyományőrző táncegyesületek fellépése, koncertek és gyermekfoglalkozások várták az érdeklődőket tavaly a torockói Duna Napon. Az eseményt minden évben a nemzeti összetartozás napja alkalmából rendezi meg a Duna Médiaszolgáltató, és ez idén sem lesz másként. Június 4-én, a Trianon békeszerződés aláírásának 102. évfordulóján tartják a Duna Napot Torockón. Lesznek gyerekprogramok: kézműves és zenés foglalkozások a játszótéren. Megismerkedhetnek a kicsik és nagyok a népi motívumokkal, lesz többek között üvegfestés, csörgő hangszerkészítés, és „Magyar népmesék mesekuckó”. A VIII. Duna Napon várják Erdély apraja-nagyját és a térség szerelmeseit, a programok az „Isten, áldd meg a magyart” – Magyarok a Kárpát-medencében című kiállítás megnyitójával kezdődnek. A Magyarság Háza is különleges programsorozattal készül: hétfőn pünkösdi beszélgetéssel indult az az egyhetes kulturális rendezvénysorozat, amelynek részeként egy különleges előadást is tartanak. „Egy nagyszabású premierrel készülünk, közel 30 alkotó táncos, zenész, szövegíró hozott létre, kimondottan erre az alkalomra egy produkciót, és ennek lesz a premierje este” – mondta Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója. Erdély kiemelt helyszín lesz Ötödik alkalommal rendezik a pünkösdi lovas zarándoklatot, aminek az a célja, hogy eljuttassa az összmagyarság imaüzeneteit a csíksomlyói búcsúra. Emellett számos programmal is készülnek. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: szinte nincs olyan település, ahol ne tartanának megemlékezéseket. Kiemelte: Erdély idén is fontos helyszíne lesz a nemzeti összetartozás napi rendezvényeknek. „Az idei rendezvényeknek is az elsődleges célja, az, hogy össze tudjuk kovácsolni még inkább a magyarokat, éljünk akár Magyarországon, akár a Kárpát-medencében, illetve a diaszpórában. És mindannyian mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a nemzeti összetartozástudatot, érzést meg tudjuk erősíteni” – fogalmazott Potápi Árpád János. A kormány 2010-ben fogadta el a törvényjavaslatot, így június 4-ét a trianoni békeszerződés aláírásának napját jelölte ki a nemzeti összetartozás napjának.