Jakab Péter: Kész, vége, nincs tovább

A Jobbik elnökeként csak egy helyes döntést hozhatok: a mai napon elnöki kötelességemnél fogva, őrködve a párt törvényes működése felett, feljelentést teszek hűtlen kezelés illetve hanyag kezelés kísérlete miatt, egyúttal a párt etikai bizottságánál kezdeményezem Potocskáné Kőrösi Anita kizárását a Jobbikból – közölte a Jakab Péter, a Jobbik elnöke.

„Vannak pillanatok, amikor egy pártelnöknek nagyon nehéz döntést kell hoznia” – írja Facebook-bejegyzésében Jakab Péter. A Jobbik-elnök posztjában Potocskáné Kőrösi Anitáról írva úgy fogalmaz, hogy, „Potocskáné az elmúlt években végzett gazdasági, szakmai munkájával kiérdemelte a feltétlen bizalmamat. Ezért jelöltem őt elnökhelyettesemnek a Jobbik tisztújításán.

Aztán történt valami. Nem tudom mi, csak azt, hogy a bizalmamat élvező ember hirtelen a távollétemben úgy dönt, elnöki jogkört ragad magához, semmibe veszi a törvényeket, és mint elefánt a porcelánboltban elkezd törni zúzni.

Elnökhelyettesként többek között utasítja a Jobbik pártalapítványát olyan kifizetések végrehajtására, amelyek anyagilag csődbe vinnék az alapítványt. Kész, vége, nincs tovább. Vagy épp engem, mint frakcióvezetőt megkerülve utasítja a hivatalomat szerződések megkötésére mindenféle jogkör nélkül.” – írja Jakab Péter.

Kapcsolódó tartalom

A Jobbik elnöke kifejti, hogy „Anita ismeri a törvényeket és a közgazdaságtant. Tudja, hogy egy párt elnökhelyettese, de még elnöke sem utasíthat semmire sem egy alapítványt. Még a párt alapítványát sem. Tiltja a törvény. És tudja azt is, ha egy pártalapítvány többet költ, mint amennyije van, csődbe megy. És mégis figyelmen kívül hagyja mindezt. Törvényt is, közgazdaságtant is.

Hatalmi okokból? Anyagi okokból? Nem tudom”

– sejtet posztjában Jakab.

„A Jobbik elnökeként csak egy helyes döntést hozhatok: a mai napon elnöki kötelességemnél fogva, őrködve a párt törvényes működése felett, feljelentést teszek hűtlen kezelés illetve hanyag kezelés kísérlete miatt, egyúttal a párt etikai bizottságánál kezdeményezem Potocskáné Kőrösi Anita kizárását a Jobbikból. Az eljárás alapjául szolgáló bizonyítékokat, dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátom, a sajtónak a kérdésben nem nyilatkozom” – zárta bejegyzését Jakab Péter.

Kapcsolódó tartalom