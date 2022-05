MÁV: Május 30-tól két vonalon még több emeletes vonat közlekedik

Május 30-tól az újszászi vonalon már 30 hétköznapi és 31 hétvégi járat, továbbá a ceglédi vonalon munkanapokon 33, hétvégén pedig 36 járat utasai közlekedhetnek emeletes vonattal – közölte a MÁV Zrt. vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, eddig 34 új járművet vett át a MÁV-START, amelyek az elővárosban öt vasútvonalon közlekednek, és az előszezoni menetrend életbelépésével hétvégente a Balatonra is járnak.

Május 30-tól az eddigieken túl a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon hétköznap további nyolc, hétvégén hét KISS járat közlekedik, a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon pedig hétköznaponként négy újabb járatban közlekednek emeletes szerelvények.

Hangsúlyozták: a 40 darabos flottából már 34-et átvett a vasúttársaság, így egyre nagyobb arányban közlekednek az emeletes motorvonatok.

A hét minden napján járnak KISS vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok, a Budapest-Újszász-Szolnok, a Budapest-Esztergom, a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon. A Dunakanyar vonalán Vácra és Szobra munkanapokon két járat kivételével minden vonatot KISS motorvonatból állítanak ki, hétvégéken is csak modern motorvonatokkal utazhatnak az utasok. Hétvégente pedig Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza között egyes sebesvonatokon is találkozhatnak az utasok az emeletes szerelvényekkel. Az új járművek kedvezőbb menetdinamikai tulajdonságainak és a gyorsabb utascseréjének köszönhetően javul a menetrendszerűség, nő az utazási komfort – fogalmazott a MÁV Zrt.

Kitértek arra is, hogy május 16-tól az előszezoni menetrend szerint hétvégente és ünnepnapokon KISS emeletes motorvonat közlekedik már a Balaton déli partján, a Szob és Fonyód közötti Jégmadár expresszvonatban is. A Dunakanyarból érkező járat népszerűsége nagy volt tavaly, a főszezonban szinte folyamatosan teltházzal közlekedett. A nyári főszezonban még további balatoni expresszvonatokon is várhatóak KISS motorvonatok. Ezeken a járatokon 12 darab kerékpár is szállítható, így azoknak is jó választás, akik bringával indulnának egy balatoni kirándulásra – mutatott rá a vasúttársaság.