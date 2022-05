Három év után sem találták meg a Hableány egyik áldozatát – 30 másodperc alatt süllyedt el a turistahajó

Ma három éve, 2019. május 29-én, 21 óra 5 perckor a Viking Sigyn nevű szállodahajó a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak, amely másodpercek alatt elsüllyedt. A Hableány fedélzetén harmincöten tartózkodtak – dél-koreai turisták és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni és 27 áldozat holttestét megtalálták a Dunában, egy utast azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A szállodahajó ukrán kapitányát továbbra is gyanúsítottként tartják őrizetben, a magyar hatóságok akár 11 év börtönre is ítélhetik, a férfi azonban ártatlannak vallja magát.