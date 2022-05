Gyűjtés indult a csokonyavisontai református templom helyreállításáért

Szombatra virradóra döntötte le a szél a toronysüveget, ami rázuhant a tetőre, így lesz munka bőven. Már vasárnap nekikezdtek volna az ácsok, ám az esős idő miatt hétfőre halasztották. A templom mennyezete nem ázott be, abban bíznak, hogy nem is fog, de az jelenleg teljesen használhatatlan. A heves zivatarok a héten kétszer is komoly károkat okoztak Somogy megyében. A biztosítók még mindig gyűjtik a bejelentéseket. Várhatóan hétfőn lesznek pontos adatok a kár nagyságáról. Kedden is lehetnek viharok, utána jön a kánikula.– közölte az M1 Híradója.

