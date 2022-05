Nacsa: A baloldal még ebben a helyzetben is a rezsicsökkentés eltörléséért kampányol

A baloldal még ebben a helyzetben is a rezsicsökkentés eltörléséért kampányol – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője pénteken videónyilatkozatában.

Nacsa Lőrinc kifejtette: a baloldal mindig is támadta és elutasította a rezsicsökkentést, ők a magyar emberek helyett mindig a multik oldalára állnak. Nincs ez másként most sem, amikor energiaválság és elszabaduló rezsiárak jellemzik Európát – fűzte hozzá.

Úgy fogalmazott: bukott miniszterelnök-jelöltjük, Márki-Zay Péter korábban elmondta a baloldal programját, amelyik szerint ebben a formában nem szeretnék fenntartani a rezsicsökkentés.

A KDNP frakciószóvivője rámutatott: a baloldal jelöltje azt is mondta, a rezsicsökkentés ostobaság, káros és felelőtlen, szerinte a világpiaci árakat nem lehet megállítani a határoknál. A baloldal a brüsszeli bürokraták receptjét hangsúlyozta, szerintük az emberek fűtsenek kevesebbet – mondta.

Nacsa Lőrinc kijelentette: a baloldal még ebben a helyzetben is a rezsicsökkentés eltörléséért kampányol. A Fidesz-KDNP szerint a rezsicsökkentést fent kell tartani, mert a magyar családokat védi és segíti, ezért is támogatják a kormánypártok a rezsivédelmi alapot, bárhogy is támadja a baloldal – fűzte hozzá.