Az új rezsivédelmi és honvédelmi alapba irányítja a kormány az extraprofitadóból származó bevételeket

Péntektől csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak olcsóbban a benzinkutakon – jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Kiderültek az extraprofit-különadó részletei is: az adónem két évig lesz érvényben, és összesen nyolc szektorra vonatkozik. A kormány mindezek alapján évi több mint 800 milliárd forint bevétellel számol, ami a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba kerül. A miniszter kiemelte: a kormány legfontosabb feladata most az ország biztonságának és gazdaságának védelme – számolt be az M1 Híradója.

Kiderültek az extraprofit-különadó részletei „Az elhúzódó háború és az energiaválság újabb világgazdasági válsággal fenyeget” – mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: a kabinet két legfontosabb feladata, hogy a jelenlegi helyzetben ne csupán az ország biztonságát, hanem gazdaságát is képesek legyenek megvédeni, ezért döntött a kormány a rezsivédelmi és honvédelmi alap létrehozásáról. „Mindent meg kell tenni a rezsicsökkentés, a családtámogatások, és a nyugdíjak megvédéséért, és most a kormány olyan döntéseket hozott, és olyan költségvetést fog az Országgyűlés elé benyújtani, amely ezeknek az elmúlt években elért eredményeknek a védelmét biztosítja” – fogalmazott a miniszter. Kiemelte: A két alapba extraprofit-különadók kerülnek, ezek biztosítják azt, hogy ezekből az alapokból a kormány a rezsicsökkentés költségeit hosszabb távon finanszírozni tudja; a védelmi fejlesztések költségeire pedig a honvédelmi alap szolgál biztosítékul. „Válságálló gazdaságot kell építeni, ennek részeként fontos, hogy kézben tartsák a költségvetést és az államadósságot” – jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter. A miniszter azt mondta, ragaszkodnak ahhoz, hogy idén 4,9, jövőre pedig 3,5 százalék legyen a GDP-arányos hiány. Az ehhez szükséges növekvő bevételeket főként extraprofit-különadókból fogják finanszírozni, amelyek a rezsivédelmi, valamint a honvédelmi alapba folynak be. Kapcsolódó tartalom Gulyás Gergely: Csak magyar rendszámú autóval lehet csökkentett áron tankolni péntektől Az elhúzódó háborús helyzetben az új magyar kormány két legfontosabb feladata az ország biztonságának és gazdaságának megvédése. Péntektől csak magyar rendszámú autók tankolhatnak a magyarországi benzinkutakon csökkentett árú üzemanyagot – Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter adott tájékoztatást a kormány legfrissebb intézkedéseiről a Kormányinfón. „A két alap idén összesen kilencszázmilliárd forint. Ebből a rezsivédelmi körül-belül hétszáz-, a honvédelmi pedig kétszázmilliárd. Jövőre természetesen mindkét alap növekedhet, hiszen van gazdasági növekedés, van infláció, tehát a bevételek növekednek” – fejtette ki nagy Márton. Hangsúlyozta: nem a profitot veszik el, hanem az extraprofitot vonják el, ezért nem gondolják, hogy az elvonás drágulásként megjelenne a fogyasztóknál. A miniszter arról beszélt, hogy az extraprofit-különadók idén a bankszektort, a biztosítókat, az energiaszektort, a kiskereskedelmet, a telekommunikációs cégeket, a légitársaságokat, a gyógyszerforgalmazókat – kivéve a kis gyógyszertárakat – érintik. Jövőre pedig visszavezetik a reklámadót is. Szólt arról is, hogy a kiadási oldalon is csökkentéseket hajtanak végre, hogy elérjék a kitűzött hiányt. Egyrészt csökkentik a minisztériumok költségvetését, másrészt pedig a még el nem kezdett állami beruházásokat egy részét is átütemezik. „A kormány, hogy megszüntesse a visszaéléseket a benzinár-STOP kapcsán szigorítást vezet be a benzinkutakon” – erről is beszélt Gulyás Gerely a kormányinfón. Péntektől csak a magyar rendszámú autók tankolhatnak kedvező áron. „Péntektől a magyar kutakon mindenki tankolhat, csak rezsicsökkentett áron csak magyar felségjelzésű autók, csak magyar rendszámmal, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező tankolhatnak” – fejtette ki. Kérdésre válaszolva elmondta, a kasszánál fizetéskor be kell mutatni a gépjármű forgalmi engedélyét és az alapján lehet majd fizetni.