Több milliárdos kárt okozott a vihar, az epertermés nagy részét is elvitte

Különösen az ország déli részén okoztak komoly károkat a szerdai viharok. A tűzoltókat csaknem 350-szer riasztották, a legtöbbször Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyében kellett kivonulniuk. A jégeső tetőket rongált meg, az erős szél fákat döntött ki, de a veteményesekben is nagy pusztítást végzett, az eper nagy részét elverte a jég. Kaposvárt sújtotta leginkább a zivatar, ott még csütörtökön is tartott a helyreállítás – hangzott el az M1 Híradójában.

A szerda esti vihar martalékától szabadították meg a tűzoltók az egyik kaposvári házat. Egy több méteres fa dőlt az épületre.

„Kaposváron óriási nagy vihar kerekedett, óriási nagy széllel, jéggel, amikor körbejártuk a házat, már a vihar csillapodása után akkor vettük észre, hogy kidőlt a fa és hívtuk a tűzoltókat”

– mondta a Híradónak egy helyi lakos.

Az orkán erejű szél városszerte fákat csavart ki. Volt, ahol ökölnyi nagyságú jégdarabok estek, amelyek komoly károkat okoztak, épületek ablakai törtek ki, és autók rongálódtak meg. Egy óra alatt több, mint nyolcvanszor riasztották a tűzoltókat. Egy másik családi ház is a vihar áldozatául esett. A szél megrongálta a tetőt, így csaknem mindenük elázott.

„Példátlan természeti csapás érte a várost. A károk felmérése javában zajlik, a hibák elhárítását megkezdték, a kár jelentős, személyi sérülésről azonban egyelőre nem tudnak”

– írta Szita Károly, Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán.

A jég elverte a termést is. A somogyi gazdák azt mondják: az eper nyolcvan százalékát megtépázta a vihar. „Hatalmas robajjal érkezett, bent voltunk a házba, kijöttünk gyorsan az eperültetvényre, de hát ledöbbentünk, amit láttunk, mert ilyet még nem tapasztaltunk eddig” – hangsúlyozta Paizs Imre őstermelő.

Nem kímélte a vihar Somogy megye más településeit sem. Kiskorpádon diónyi nagyságú jég esett, 20-30 ház sérült meg, volt olyan család, amelyiket ki kellett költöztetni.

A károkról egyeztetett a Somogy megyei települések vezetőivel a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára

Dukai Miklós arra kérte a károsultakat, hogy vegyék igénybe a vis maior pályázati forrásokat, így állami segítséget is kaphatnak a munkálatokhoz.

„Hogyha a védekezést is elrendelték, akkor a magántulajdonban esett olyan károk elhárításában is tudnak segédkezni, ami a fóliázást, a lécezést jelenti, illetve a sérült palának az elszállításához is ezen keresztül kaphatnak segítséget” – fogalmazott Dukai Miklós.

Jégeső csapott le szerdán a Bács-Kiskun megyei Vaskútra és Madarasra is. A tűzoltókat a vihar után csaknem harminc címre riasztották. Szinte alig maradt olyan épület, ahol ne keletkezett volna valamilyen kár. Itt is többnyire a tetők sínylették meg leginkább a vihart.

Az Ökumenikus Segélyszervezet azonnali gyorssegélyt ajánlott fel a vihar sújtotta Kaposvárnak, emellett

országos adománygyűjtést indítottak a károsultaknak.

„A honlapunkon nemcsak a gyermekekkel végzett munkánkat lehet támogatni, hanem hogyha valaki azt választja ki, akkor a kaposváriakkal, a viharkárosultakkal is ki tudják fejezni szolidaritásukat az emberek” – szögezte Gáncs Kristóf az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

A tűzoltóknak országszerte csaknem 350 esetben kellett beavatkozniuk. Még tartanak a kárfelmérések, de az első becslések szerint a vihar több milliárd forintos pusztítást végzett.

