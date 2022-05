Századvég: A magyarok az extraprofit megadóztatása mellett állnak

A magyarok 79 százaléka támogatja, hogy a kormányzat különadót vessen ki azokra a vállalatokra, amelyek extraprofitra tettek szert, hogy az így keletkező bevételek segítségével hosszú távon is fenntarthatóvá váljon a rezsicsökkentés – derül ki a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásából . A felmérés kitért az árak emelkedésének okaival kapcsolatos lakossági véleményekre, továbbá arra a kérdésre is, hogy a magyarok milyen elvárásokat támasztanak a háborús helyzetben is hasznot realizáló vállalatok teherviselésével szemben.