Horvátországban 270 százalékkal kell többet fizetni a földgázért, mint 2021-ben

Szakértők szerint az intézkedés hatására tovább emelkednek majd a kontinensen az energiaárak, melyek már most is rendkívül magasak. A magyar kormány az első pillanattól ellenzi az orosz energiaforrásokra kivetett tilalmat. Jövő héten uniós csúcsot tartanak, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen azt mondta: kizártnak tartja, hogy megállapodás szülessen a kérdésben – számolt be az M1 Hírdadója.

Tovább húzódik az uniós döntés az olajembargóról Romániában csaknem 300 százalékkal emelkedett a földgáz ára tavalyhoz képest. Belgiumban több mint 200, Horvátországban pedig 270 százalékkal kell többet fizetni a földgázért, mint 2021-ben. Az áram ára is az egekben van több európai országban. Svédországban, ahol a háztartások többsége árammal fűt, több mint 32 százalékkal kell többet fizetni a szolgáltatóknak. A belga és a spanyol lakossági fogyasztókat 100-100 százalékos drágulás sújtja, Észtországban 119 százalékkal nőtt az áramszámla, Olaszországban még ennél is többel, 131 százalékkal. Ezzel szemben Magyarországon nem lőttek ki az energiaárak. A kormány 2013-ban vezette be a rezsicsökkentést, ez pedig védi a magyar lakossági fogyasztókat az elszálló piaci áraktól. A tankolás is hatalmas mértékben drágult az utóbbi hónapokban Romániában. Már a 8 lejt (körülbelül 590 forint) is meghaladja egy liter 95-ös benzin ára. A gázolaj ára ennél is több, majdnem eléri a 9 lejt (nagyjából 680 forint). Pedig Románia még az olcsóbb európai uniós tagországok közé tartozik. Norvégiában kell például a legtöbbet fizetni, átszámítva több mint 900 forintot egy liter 95-ös benzinért, de nem sokkal olcsóbb a tankolás Hollandiában, Németországban vagy Görögországban sem. Az Európai Unió tagországai közül Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni az üzemanyagért. A magyar kormány tavaly novemberben vezette be az üzemanyagárstopot. Ezzel 480 forinton befagyasztotta a gázolaj és a benzin árát. Miközben az energiaválság egyre mélyebb, az Európai Bizottság az orosz energiától való függetlenedést tűzte ki célul. Szakértők szerint az olajembargó bevezetése a jelenlegi árakat is tovább emelné. Magyarország azonban a kezdetektől azt az álláspontot képviseli, hogy az energia nem politikai, hanem ellátás- és gazdaságbiztonsági kérdés, és nem szabad észszerűtlenül, a saját kárunkra dönteni bizonyos kérdésekről. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy az olajembargó jelenlegi formájában hatalmas gazdasági károkat okozna Magyarországnak, így azt nem tudja a magyar kormány támogatni. Kapcsolódó tartalom Szijjártó: Az Európai Bizottság olajembargóra vonatkozó javaslata súlyos károkat okozna Magyarországnak A kormány szerint a csővezetékes szállítás mentességet kell, hogy élvezzen a szankciók során. Kedden Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, amiben azt javasolta, hogy a testület jövő heti ülésén ne kerüljön napirendre az olajembargót is tartalmazó, immár hatodik uniós szankció csomag javaslata. A magyar álláspont szerint ha elfogadnák az Európai Bizottság által javasolt büntetőintézkedéseket, akkor az azonnal súlyos ellátási zavarokat okozna Magyarországon. Ráadásul mintegy 55–60 százalékkal emelkednének az üzemanyagárak. Kapcsolódó tartalom Ursula von der Leyen: Kizárt a megállapodás az orosz olajembargóról, Orbánnal fogok egyeztetni Az Európai Bizottság elnöke azután beszélt erről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt javasolta: ne kerüljön napirendre az következő Oroszország elleni uniós szankciós csomag. Orbán Viktor azt javasolja, ne kerüljön napirendre a szankciós javaslat az Európai Tanács következő ülésén Az unió kormányfői május végén tárgyalnának az Oroszországgal szembeni kőolajembargóról. Az elmúlt hetekben rengeteg támadás érte a magyar kormányt, amiért nem volt hajlandó elfogadni az olajembargót. Brüsszel erős nyomás alá helyezte a tagországokat, szerdán azonban az Európai Bizottság szóvivője már arról beszélt, hogy a szankciók elfogadásához időre és tárgyalásokra van szükség. Ursula von ver Leyen pedig már egyenesen azt mondta, kizártnak tartja hogy a jövő heti találkozón elfogadják az Oroszországgal szembeni olajembargót. Az Európai Bizottság elnöke a Politicónak adott interjúban úgy fogalmazott, ezt a kérdést nem az Európai Tanácsban kell megoldani, mivel az túlságosan technikai jellegű.