Márki-Zay Péterék a többmilliárdos kampánypénzt nem tudják, és nem is akarják visszaadni

Megtartják a milliárdos kampánypénz maradványát – erről beszélt Márki-Zay Péter a Mediaworks Hírcentrumnak. A baloldal volt miniszterelnök-jelöltje ismét azt ígérte, hogy a hónap végéig elszámolnak a pénzzel, bár szerinte az sem biztos, hogy maradt belőle. Néhány napja Kész Zoltán, Márki-Zay Péter bizalmi embere is követelte az elszámolást, sőt azt is írta, hogy ha az eredetitől eltérő célra használnák fel a pénzt, az lopás lenne – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Márki-Zay Péterék megtartják a milliárdos kampánypénz maradványát A többmilliárdos kampánypénz maradványát nem tudják, és nem is akarják visszaadni – erről beszélt Márki-Zay Péter a Mediaworks Hírcentrumnak. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje ugyanakkor ismét azt ígérte: a fennmaradó összeggel május végéig elszámolnak. A baloldal hónapokon át gyűjtött a rendezvényein – emlékeztetett a portál. A hódmezővásárhelyi polgármester úgy számol, hogy csaknem 3 milliárd forintból kampányoltak, az adományokból pedig mintegy kétmilliárd forint jöhetett össze. Durván egy milliárd forint az, ami állami és párthozzájárulás, az összes többi az magán adomány, ebből 400 millió forint az a mikro-adománygyűjtésünk volt. A baloldali kampánypénzek körüli botrány azzal kezdődött, hogy a sajtóban május közepén megjelent: Márki-Zay Péter mozgalma egyelőre nem számolt el a kampányra kapott támogatásokkal. Pénteken pedig a volt miniszterelnök-jelölt egyik legfontosabb bizalmasa, Kész Zoltán immár nyilvánosan követelte, hogy számoljanak el a pénzzel. Posztja alatt Márki-Zay Péter felesége is kommentelt. „Tudod a Péter számát, miért nem hívod fel? Vagy legalább felvenned, amikor hív” – írta Márki-Zayné Vincze Felícia. Wittinghoff Tamás, Budaörs baloldali polgármestere pedig egyetlen kérdést tett fel, amit a Népszava szemlézett: „nem baj, ha ezen poszt kapcsán kialakult »eszmecserétől« undorodom?” A megmaradt pénz a Mindenki Magyarországa Mozgalmat illeti meg, azt nem áll módjukban sem a pártoknak, sem az adományozóknak visszafizetni – ezt mondta most Márki-Zay Péter, aki azt állította: nem fogják más célra, például pártalapításra felhasználni. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint most azok támadják, akiket a kampányban nem hagyott lopni. Egy vasárnapi posztjában azt állította: a vele szövetséges balliberális Telex is végig ellene kampányolt. Úgy véli, a jól szervezett lejáratása mögött pedig inkább az ellenzék egyes csoportjai állhatnak, akik szerinte a kampányt is csak akadályozták. Márki-Zay a Péter vádaskodik, de nem nevezi meg az árulókat – erről beszélt a XXI. Század Intézet vezető elemzője az M1-en. Deák Dániel szerint nem kizárt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester a pártalapítás után ismét Gyurcsány Ferenccel köt szövetséget. „Élesen, vagy nagyon erősen nem ment neki Gyurcsány Ferencnek, miközben azért Gyurcsány Ferenc már április 3-án este mondta, hogy a kapitány rossz volt, és ő vezette a hajót zátonyra. Tehát látszódik, hogy Márki-Zay Péter reménykedik abban, hogy is fogalmazzak, hogy Gyurcsány Ferenc visszafogadja őt” – fogalmazott Deák Dániel. Az elemző hozzátette: a baloldal támogatottsága mélyponton van, a folyamatos botrányokkal pedig tovább apad a szavazóbázisuk. Kapcsolódó tartalom Százmilliós kampánypénzzel nem számolt el Márki-Zay, saját embere is nekiesett Egyre inkább durvul a kampánypénzekkel kapcsolatos vita a baloldalon.