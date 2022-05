Bejelentették Magyarország egyik legnagyobb állásbörzéjét

Segíti a toborzást, ha a cégek személyesen, állásbörzéken is jelen vannak. Ezeken az eseményeken közvetlenül megszólíthatók a potenciális jelöltek számos munkakörben, ráadásul az állásinterjúknál gyakran előforduló drukk sem zavarja a két fél nyílt kommunikációját. A közvetlen toborzási szándék mellett a cégeknek azért is érdemes állásbörzéken részt venniük, mert így hatékonyan növelhetik az ismertségüket a számukra releváns munkaerőpiaci csoportokban.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy a toborzási rendezvények szervezésében és lebonyolításában szerzett közel húsz éves tapasztalatunk találkozik Magyarország piacvezető állásportálja, a Profession.hu online toborzásban elért lenyűgöző eredményeivel, és támogatásával egy egyedülálló eseményt hozhatunk létre” – mondta Hajdú Csongor, a Frissdiplomás Kft. alapító ügyvezetője.

Karrierlehetőség és élmény egy térben

Az állásbörze amellett, hogy lehetőséget teremt a munkát kínálók és keresők személyes találkozására, értékes és izgalmas programokkal is szolgál a látogatók számára, nem csupán az álláskeresés területén. Többek között életmód, mentális egészség, időmenedzsment témákban is hallhatóak lesznek előadások, valamint a különböző területek szakértői tanácsaikkal is segítik a hozzájuk fordulókat.

„Az elmúlt időszakban nem volt lehetőségünk hasonlóan nagy volumenű rendezvény megszervezésére ezért is vagyunk biztosak benne, hogy az őszi esemény minden szempontból hatalmasat fog szólni. Egy személyes térben megvalósuló állásbörze óriási lökést adhat a piacnak és olyan lehetőségeket nyit meg, amik az utóbbi két évben nem voltak kivitelezhetőek” – hívta fel a figyelmet Hajdú Csongor.

Csapatbővítés idő- és energiahatékonyan

Míg egy munkatárs kiválasztása és felvétele hagyományos módon heteket, akár hónapokat is igénybe vehet, az állásbörzén való toborzás képes ezt az időt a töredékére lerövidíteni. A „megszokott” kiválasztási folyamat több lépcsőjét átugorva, az állásbörzén a felek azonnal személyesen találkozhatnak, és akár percek alatt kiderülhet, hogy egymást keresik-e. Biztosan minden HR szakemberrel előfordult már, hogy a gondosan megfogalmazott álláshirdetés és a jelentkezők pályázati anyagainak precíz előszűrése ellenére az interjú első perceiben már kiderült, hogy a jelölt nem felel meg vagy nem illeszthető be a céges kultúrába, és így az interjúra szánt idő is kárba veszett.

„Tapasztalataink alapján az állásbörze miliőjének köszönhetően a kommunikáció sokkal fesztelenebb hangulatban történhet, nem alakul ki az álláskeresőkben vizsgadrukk, mint a hagyományos interjúk alatt, és a cégek képviselői is nyitottabbak olyan témák megtárgyalására, amelyekről első találkozás alkalmával nem feltétlenül szoktak szót ejteni. Ennek köszönhetően sokkal gyorsabban juthat mindkét fél olyan információk birtokába, amik megkönnyítik a döntést és lerövidítik a meghozatalához szükséges időt” – mondta Bányai Nikoletta, kommunikációs szakértő, a Frissdiplomás Kft. PR menedzsere. A cégek számára a részvétel nem csupán akkor mondható eredményesnek, ha a tervezett mennyiségű munkaszerződéssel zárul, hanem már az is óriási előny, hogy a jelenlétükkel és kommunikációjukkal növelni tudják az ismertségüket, és ezáltal a későbbiekben hozzájuk jelentkezők számát is. Emellett ezek a rendezvények a tapasztalatcserére is kiváló platformot biztosítanak, ami szintén utat nyithat a fejlődésnek.

„A Profession.hu Magyarország leglátogatottabb tematikus állásportáljaként küldetésének érzi, hogy támogassa és elősegítse a munkavállalók és a munkáltatók kapcsolatépítését, egymásra találását és a közös tapasztalatszerzést, ezért egy olyan partnert választottunk ehhez, akiknek jelentős, 20 éves tapasztalata van az egyik legnagyobb magyar állásbörze szervezésében. Azért csatlakoztunk főszponzorként a JOBVERSE Állásbörzéhez, hogy ez a közös cél a lehető legszélesebb körben és legjobb minőségben megvalósulhasson” – mondta Varga Balázs, a Profession.hu marketing igazgatója.

A Profession.hu főszponzori támogatásával a szeptember végén megrendezésre kerülő JOBVERSE Állásbörze az első napon hosszított nyitvatartással, 10-19 óráig, míg a második napon 10-17 óra között látogatható. A tájékozódás megkönnyítése érdekében a szakterületek: mérnöki; informatikai; pénzügy, számvitel; kereskedelem, marketing; elsősorban nyelvtudást igénylő állások; végzettséget igénylő egyéb irodai állások; szakirányú végzettséget nem igénylő állások színkóddal lesznek megkülönböztetve egymástól.