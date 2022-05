Deák Dániel: Miközben a saját bázisa is szembefordul vele, Márki-Zay turbófokozaton pörög tovább

Márki-Zay Péter turbófokozaton pörög tovább. Jól látszik, hogy már a saját bázisa is szembefordul vele. Kész Zoltán vagy Lukácsi Katalin olyan szereplők, akik kezdtek óta mellette vannak. A botrányos kijelentései után sem fordultak el tőle és az április 3-i vereség után is mellette maradtak. Úgy tűnik azonban, hogy Márki-Zay Péter agresszív stílusa már nekik is sok, és amikor már a forrásokkal sem számol el, akkor azt mondják: ezt nem lehet tovább folytatni – mondta Deák Dániel.

A XXI. század Intézet vezető elemzője szerint baloldali pártok pórul jártak Márki-Zay Péterrel. Az előválasztáson megbuktatta a baloldali pártokat, majd április 3-án az egyesült baloldal történelmi vereséget szenvedett. Most pedig lelép a kampánypénzükkel.

A baloldali pártok szempontjából katasztrofális forgatókönyv valósult meg.

Deák Dániel kijelentette: a baloldal egykori miniszterelnök-jelöltje most arról beszél, hogy azok a szövetségesei, akikkel együttműködött a választási kampányban, lopni akarnak a kampánypénzekből. Erre többen is nekiszegezték a kérdést: nevesítsen, kik azok, akik szerinte lopnak, vagy lopni szerettek volna ezekből a forrásokból, de eddig nem nevesített.

Korábban is ezt tette: április 3. előtt árulózott és arról beszélt, hogy nem mindenki volt érdekelt a kormányváltásban. Azonban egyetlen pártot vagy politikust sem nevezett meg. Hadházy Ákos, aki az unokatestvére, beszélt ugyan néhány ellenzéki pártról, amely szerinte kollaboráns, de ennél konkrétabb ő sem volt.

Az elemzője hangsúlyozta: a lopás bűncselekmény.

Ha Márki-Zay Péternek tudomása van arról, hogy valaki illetéktelenül akar bizonyos forrásokhoz jutni, akkor tegyen feljelentést.

Hozzátette: az is elképzelhető, hogy azért nem nevezi meg ezeket az embereket, mert a jövőben együtt akar velük működni. Pártot akar alapítani. Tisztában van azzal, hogyha nincs együttműködés a különböző formációk között, akkor nem tud bejutni a következő parlamentbe. Rá lesz szorulva, hogy Gyurcsány Ferenccel, vagy a baloldal különböző szereplőjével együttműködjön.

Az is lehet, hogy ezekkel a kijelentéseivel üzenni akart a baloldal korifeusainak annak érdekében, hogy vegyék vissza valamilyen együttműködési, szövetségi rendszerbe. Ha megnézzük az április 3. után tett nyilatkozatait, azt látjuk, hogy nem ment neki olyan élesen Gyurcsány Ferencnek, mint ahogyan a DK elnöke őt bírálta. Ez azt mutatja: abban reménykedik, hogy Gyurcsány Ferenc visszafogadja.

Karácsony Gergely a minap azt mondta: ha távolról nézi, megérti, hogy a választók miért nem erre az ellenzékre szavaztak. Ezt az érzetet erősíti az, amikor már a kampánypénzeken kezdenek vitatkozni. Látható a különböző kutatásokból, hogy még azok az ellenzéki szimpatizánsok is kiábrándultak ezekből a pártokból, akik április 3-án még rájuk voksoltak. A botrányok csak erősítik ezt az érzetet, az emberek pedig méginkább kiábrándulnak.

A baloldal nem azt a képet mutatja, hogy kormányzóképes alternatíva lenne.

Arra a kérdésre, hogy mekkora összegről lehet szó, az elemző azt mondta: egyes becslések szerint százmilliós összeg maradhatott meg a kampánykeretből. Mint fogalmazott: „egyértelmű, hogy Márki-Zay Péter a Mindenki Magyarországa Mozgalmat szeretné kistafírozni, a további működést ebből szeretné biztosítani. A pártalapítási szándékáról sem mondott le. Kizártnak tartom, hogy ebből az összegből ne jusson szervezetépítésre.”

Erről egyébként Márki-Zay Péter egy interjúban beszélt is. Azt mondta, hogy ezek a források az ő számlájukra érkeztek, tehát azt a Mindenki Magyarországért Mozgalom fogja majd felhasználni.

Arra akarja költeni, hogy a kormányváltás megvalósuljon. A baloldali pártok pórul jártak, hiszen az Egységben Magyarországért nevű ellenzéki összefogás honlapján is ez a számlaszám volt feltüntetve. Azok az adományozók, akik erre a számlaszámra utaltak kisebb-nagyobb összegeket, a közös ellenzéki kampányt támogatták, nem pedig kizárólag Márki-Zay mozgalmát” – mondta Deák Dániel.