Csökkenti a hibázás lehetőségét az adódigitalizáció

Életünk számos területén tapasztaljuk, hogy egyre értékesebbé válik az idő, és kiemelt szerephez jut annak minél hatékonyabb kihasználása. Erre az igényre válaszul rohamtempóban megindultak a digitalizációra és az automatizációra irányuló fejlesztések, amelyekkel mindennapi életünkben és az üzleti világban egyaránt találkozhatunk. Nem kivétel ez alól az adózás sem, ahol a folyamatok leegyszerűsítésének és felgyorsításának szükségességét az egyre bővülő feldolgozásra váró adatmennyiség és az előírt kötelezettségek is indokolják.



Az idő mellett a másik nagy érték az adat. Azonban nem elég, ha sok van belőle, ahhoz, hogy átlátható és használható legyen, hangsúlyt kell fektetni a minél hatékonyabb tárolására és kezelésére is.

Két cég – a TruTax Kft. és a Céginformáció.hu Kft. – a NAV és az adózással foglalkozó nagyobb vállalatok nyomába szegődve, szakterületük szinergiájával, egy új szoftvert hoztak létre.

„Az idő- és azzal együtt költségspórolást, valamint a hatékony adatkezelést fókuszba helyezve alkottuk meg a Smart TPD szoftverünket, amely a bizonyos vállalkozástípusok számára kötelezően előírt transzferár-nyilvántartás könnyebb, gyorsabb és költséghatékonyabb összeállításában nyújt segítséget magyar vagy akár angol nyelven is” – avatott be Kiss Péter adószakértő, a TruTax Kft. ügyvezetője.

Megterhelő kötelezettség a manuális adatszolgáltatás

2003 óta jelent évről évre erős nyomást, jelentős adminisztrációt és nem utolsósorban sok esetben jelentős költséget a cégek számára, hogy összeállítsák transzferár-nyilvántartásukat, amit a vállalatcsoporton belüli ügyletek ellenőrzésére és monitorozására vezetett be a jogalkotó. A szigorú szabályozással alapvetően annak kívántak véget vetni, hogy a több országon átívelő ügyleteket lebonyolító vállalkozások különböző mesterséges vállalatközi tranzakciókkal és struktúrákkal kedvező adózású országokba csoportosítsák át az adófizetési kötelezettségüket.

A jogszabályoknak megfelelően elkészített transzferár-nyilvántartás világosan megmutatja, hogy az egyes cégek a vállalatcsoporton belül hol teremtenek értéket, és a kapcsolódó ügyletek melyik ország számára jelentenek adóbevételt. Ezt az anyacég minden leányvállalatának külön kell vezetnie, és a saját országának adóhatósága ellenőrizheti. Vannak, akik házon belül oldják meg a dokumentáció elkészítését és évenkénti frissítését, azonban a folyamatosan változó jogszabályokat, valamint a nyilvántartás összeállítására vonatkozó hazai és nemzetközi irányelveket nem egyszerű követni. Fennáll a hibázás, tévedés lehetősége. Amellett, hogy ez a kötelezettség jelentős emberi erőforrást igényel, magas költségekkel is jár, hiszen a dokumentáláshoz nemzetközi szintű adatbázisokra is szükség van, amelyek drágán szerezhetők be.

„A feladat elvégzésével tanácsadó irodát is megbízhatnak, azonban ez a megoldás szintén költséges, és mivel a szükséges adatok összegyűjtése ebben az esetben sem kikerülhető a cég számára, ezért ugyancsak idő- és erőforrásigényes” – hívta fel a figyelmet Kiss Péter.

Megoldást kínál az új szoftver

A transzferár-nyilvántartás területén eddig elképzelhetetlen volt, hogy létezne olyan megoldás, ami a folyamatot egyszerűbbé és gyorsabbá teszi, ráadásul olyan formában, ami nem csak a szakemberek, hanem bárki számára könnyen értelmezhető és alkalmazható.

A Smart TPD szoftver minderre megoldást nyújt, a felhasználónak csupán a vállalkozás és a cégcsoporton belüli ügyletek alapinformációit kell megadnia egy felhasználóbarát kérdőív formátumban, minden mást a program teljesen automatikusan elvégez.

„A szoftver tartalmazza a V4 régióra vonatkozó céges adatbázist, az e-cégjegyzéket, az e-beszámolót, valamint minden hazai és nemzetközi transzferárszabályt és iránymutatást. Mindez lehetővé teszi a korábban hosszadalmas és bonyolult folyamatok leegyszerűsítését, a komplett iparágelemzés automatizált módon történő elkészítését, a dokumentumok gyors reprodukálását, valamint az emberi hibázás lehetőségének minimálisra csökkentését” – tudtuk meg dr. Szücs Gábortól, a Céginformáció.hu Kft. ügyvezetőjétől.

A fejlesztés folytatódik

A tervek között szerepel a szoftver felhasználási területének bővítése; a jelenlegi pénzügyi adatkezelés mellett többek között ingatlanügyletek, illetve royalty ügyletek árazására is ki lehet terjeszteni.

„Egyelőre magyar vállalatok számára biztosítjuk a szolgáltatásunkat, de szeretnénk vele külföldre is kilépni. Az adatbázisunk a V4 országok adatait tartalmazza, így Csehországot, Lengyelországot és Szlovákiát mindenképpen meg kívánjuk célozni. Ez hasznos lenne azon cégek számára, amelyek ezekben az országokban rendelkeznek leányvállalattal, ugyanis sokkal egyszerűbb lenne számukra egy egységes, az összes érintett ország sajátosságainak, szabályozásainak megfelelő dokumentum összeállítása” – tette hozzá dr. Szücs Gábor.