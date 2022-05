Cicaharc miatt aggódnak az angyalföldi mentők, ismerje meg Lilit és Lulut

A cicák is számíthatnak az Országos Mentőszolgálatra.

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy cicaharc miatt aggódnak.

„Az Országos Mentőszolgálat bajtársaira mindenki számíthat! Ezt érezhette meg az a két kiscica, akik az utcáról költöztek be a napokban az angyalföldi Bázis mentőállomásra. Az életmentők ugyan szívesen fogadták a vélhetően egy alomból származó, pár hetes cirmosokat, azonban az évek óta a garázsban lakó idősebb macska nem szívesen osztozik bajtársaink szeretetén. Eleinte csak hangos nyávogással fejezte ki sértettségét, azonban napokon belül már a depresszió jeleit mutatta. A mentők ezért most mindent elkövetnek, hogy Lili és Lulu továbbra is együtt maradhasson és olyan befogadót keresnek, aki mihamarabb örömmel gondoskodna mindkettőjükről.” – írták.