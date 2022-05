Asztmásan, majdnem vakon jutott fel a Mount Everestre a magyar ügyvéd

Sporttörténelmet írt Neszmélyi Emil expedíciós hegymászó, aki első magyarként Nepál és Tibet felől is megmászta a világ legmagasabb csúcsát, a 8848 méter magas Mount Everestet. A civilben ügyvédként tevékenykedő sportember nemrég tért haza a kihívásról és az M1 Ma este című műsorában beszélt az expedíció meghökkentő részleteiről.

Az egykori kosárlabdázó küldetése azért is különleges, mert a csúcstámadást asztmásként és ideiglenes vakságtól szenvedve vitte véghez.

Neszmélyi Emil 2016-ban szintén első magyarként a nehezebbik, sziklásabb és hosszabb északi útvonalon, Tibet felől jutott fel a Mount Everest csúcsára.

Akkor a 8000 méter feletti halálzónában átélt öt asztmás rohamhoz képest szerencsére most Nepál felől egyetlen hasonlóval sem kellett megküzdenie. A május 13-ai déli oldalról történő csúcstámadás közben azonban a 15-30 km/órás szél miatt ideiglenesen elveszítette a látása 70 százalékát.

Neszmélyi elmondta, hogy bár nem babonás, az ismerősei közül többen biztosan lebeszélték volna, hogy aznap induljon neki a „világ tetejének”.

„A szeles napokat a legtöbb hegymászó igyekszik elkerülni, emellett én az Everest déli oldalán a nagy tömegben sem kívántam kockáztatni, hogy egy esetleges halálzónában történő sorban állás alatt fagyási sérülést szenvedjek vagy kifogyjak az igen kis számú és sokszor kétséges minőségben palackozott oxigénból. Ezért választottam az erős szeleket ígérő, de a palackosok számára még így épp mászható május 13-át, ami idén péntekre esett” – közölte Neszmélyi Emil.

A hegymászó elmondása szerint a szél a csúcson a vártnál erősebb volt és a –28 fok körüli hidegben először a bal, majd a jobb oldalát érte olyan dózisban, hogy pár óra alatt elveszítette a látása 70 százalékát.

„Az orvosok szerint szerencsére ez a szél okozta vakság ugyanúgy ideiglenes, mint a hóvakság, ezt persze már csak napokkal később Katmanduban tudtam meg. Ebben az állapotomban pedig a csúcsról komoly kalandot jelentett az ereszkedés is” – mondta a sportember.

Neszmélyi Emil azt is elmesélte, hogy még az alaptáborban a csúcstámadás tervezése alkalmával az egészségügyben dolgozó édesanyja jelezte, hogy a szíve ismét rakoncátlankodik, ezért kórházba kellene később vonulnia alapos kivizsgálásra. Meg kellett tehát oldania, hogy az édesanyja ne tudjon arról, hogy a csúcs felé tart, csak miután már sikeresen leért.

„Volt egy jó és egy rossz hírem is a számára. A jó, hogy sikerült, és most már két országból is felértem az Everest csúcsára, a rossz pedig, hogy nem igazán látok. Szerencsére ő tudta, hogy ez a vakság csak ideiglenes” – mesélte a hegymászó, majd hozzátette, hogy az északi és a déli oldali ereszkedés között is minőségbeli különbség van, ha valaki felkészülten érkezik a déli oldalra, ameddig a lába bírja, addig biztosan túl fogja élni. Az északi oldalon azonban ez nem feltétlenül garancia.

Neszmélyi Emil 2019. december 14-én első magyarként sikerrel zárta a Richard Bass–féle hét hegycsúcs kihívást (Seven Summits). Korábban pedig, 2019. június 14-én második magyarként a Reinhold Messner–féle sorozatot fejezte be, újabb rekordot beállítva, hiszen ő lett az első magyar hegymászó, aki mindként sorozatot teljesíteni tudta.