Orbán Viktor holnap az Országgyűlésben bemutatja Magyarország új kormányát

Egy nap múlva hivatalosan is megalakul Magyarország új kormánya. Orbán Viktor miniszterelnök egy rövid beszédben mutatja be ötödik kabinetjét, ezután a miniszterek leteszik az esküjüket. Az új kormánynak 14 minisztere lesz, akik közül 11-en minisztériumot vezetnek majd, hárman pedig tárca nélküli miniszteri feladatot látnak majd el. Orbán Viktor korábban arról beszélt: a veszélyek évtizede előtt állunk, és az új kormánynak az a legfontosabb feladata, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát – számolt be róla az M1 Híradója.

Kedden alakul meg az 5. Orbán-kormány Egy hete, május 16-án tette le ötödik miniszterelnöki esküjét Orbán Viktor a parlamentben, és megkezdődött a kormányalakítás is. A tervek szerint kedd délután az Országgyűlésben Novák Katalin köztársasági elnök rövid levelének ismertetése után Orbán Viktor bemutatja majd új kabinetjét. A miniszterelnök rövid beszéde után a tárcavezetők leteszik az esküt, amivel hivatalosan is megalakul majd Magyarország új kormánya. A miniszterelnök emelkedett hangvételű videóban erősítette meg álláspontját a háború kapcsán, és ígéretet tett arra, hogy nem fog engedni belőle. 124 igen szavazattal, 39 nem ellenében még aznap elfogadta el a parlament a minisztériumok felsorolásáról szóló törvényt. Az új kabinetnek 14 minisztere lesz. Tizenegyen minisztériumot működtetnek, hárman pedig tárca nélküli miniszterek lesznek az új kormányban. A múlt héten már a miniszteri meghallgatások is elkezdődtek a parlamentben: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter-jelölt többek között az orosz–ukrán háború következményeiről, az olajembargó várható hatásairól és az újonnan a tárcájához kerülő paksi bővítésről is beszélt. Leendő államtitkáraival érkezett bizottsági meghallgatására a gazdaságfejlesztési miniszter-jelölt. Nagy Márton szerint a jelenlegi körülmények között nemcsak önálló gazdaságpolitikára, hanem önellátó gazdaságra is szüksége van az országnak. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt pedig arról beszélt, hogy a háború a következő évtized legnagyobb kihívása, a legfontosabb feladat pedig megvédeni Magyarország szuverenitását. Kedden a kormányfő videóban mutatta be az új kormány tagjait. A kisfilmben feltűnik Csák János, aki kulturális és innovációs miniszter lesz. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter marad.

Lázár János építési és beruházási miniszterként tér vissza.

Az agrárügyeket Nagy István viszi majd,

Nagy Márton a gazdaságfejlesztésért felel,

Navracsics Tibor pedig a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért lesz felelős.

Palkovics Lászlóhoz a technológiai és ipari feladatok tartoznak majd,

Pintér Sándor belügyminiszter marad,

Rogán Antal a miniszterelnök kabinetfőnökeként folytatja a munkát.

Semjén Zsolt továbbra is a miniszterelnök-helyettesi pozíciót tölti be,

a Honvédelmi Minisztérium élére Szalay-Bobrovniczky Kristófot nevezik ki.

A külügyi tárca Szijjártó Péternél, az igazságügyi Varga Juditnál, a Pénzügyminisztérium pedig Varga Mihálynál marad.