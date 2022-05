Kitálalt a magyar plasztikai sebész: Nem szabad minden áron elvállalni egy operációt

Krasznai Zsolt plasztikai sebész egy megdöbbentő esetről is beszámolt.

Divat, szépség, egészség volt a témája a Ridikül magazin kétnapos élményfesztiváljának, ahol azt a témakört is boncolgatták, hogy vajon érdemes-e szembeszállni a genetikával. Krasznai Zsolt plasztikai sebész a hirado.nak mesélt arról, hogy továbbra is a mellműtét az egyik legnépszerűbb operáció, és bár megdöbbentőnek tűnik, de van, aki a nyárra, míg más a téli nyaralásra készül így.

Krasznai Zsolt ugyanakkor sok műtétet végez az újfajta, úgynevezett new lift kezeléssel is, amivel gyakorlatilag metszések nélkül lehet feszesíteni a kart, a tokát, de akár a hasi területet vagy a comb belső részét is.

„A new lift kezelés ad egy opciót a régi, hagyományos, csúnya heggel szemben, hiszen két-három pici tűszúrásnyi hegből megoldható” – magyarázta.

Kiemelte, hogy az orr és a fül plasztikázása is töretlen népszerűségnek örvend, de sokan érkeznek különböző töltésekre, botoxkezelésre, ajakdúsításra is. Egy plasztikai sebésznek azonban nagy felelőssége van, Krasznai Zsolt szerint vannak, akiket egyszerűen le kell beszélni a kívánt beavatkozásokról. Elmondása szerint a konzultáció után a páciensek 30 százaléka nem esik át végül műtéten, mert nem indokolt a beavatkozás.

Krasznai Zsolt plasztikai sebész

„Ebben a helyzetben nagyon tisztán kell gondolkozni, nem lehet minden áron elvállalni egy operációt, csak azért mert azt kérik. Elsősorban, mint magánember döntök a szépséggel kapcsolatos kérésben, a kivitelezés pedig már a plasztikai sebész énemnek a feladata” – mondta és egy megdöbbentő esetről is beszámolt. Előfordult, hogy egy vendég többször átesett plasztikai beavatkozáson, ezért egy idő után a saját egészsége érdekében Krasznai nem végzett több operációt rajta. A hölgy ebbe nem nyugodott bele, ezért álnéven jelentkezett újra, és valamiért úgy gondolta, hogy így elérheti amit akar, de nem járt sikerrel.

„Az első konzultációra érkezve a vendég kigondol valamit, a végső impulzust mi adjuk neki, mi erősítjük meg vagy utasítjuk el. Ez a mi feladatunk, a mi felelősségünk, és egy nagyon fontos felelősség” – zárta gondolatait Krasznai Zsolt.

