Karácsonyék szembeállítják egymással az autósokat és a bicikliseket az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint

Hatalmas felháborodást keltett a budapesti autósok körében, hogy Karácsony Gergely végleg kitiltaná a gépkocsikat a pesti alsó rakpartról, de a polgármester a közvélemény és a szakmai szervezetek tiltakozásának hatására nemcsak hogy nem kezdett társadalmi párbeszédet, de még emelte is a tétet: már a Lánchídról is száműzné az autósokat. A főpolgármester tervei szerint tartósan lezárva maradhat a Lánchíd is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.