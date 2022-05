Fidesz: A polgári kormány fenntartja a rezsicsökkentést és az árstopokat

A Sajó folyó szennyeződéséről, a romák felzárkóztatásáról, a magzati élet védelméről és a pedagógusokról beszéltek ellenzéki képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt. A nagyobbik kormánypárt nevében Bánki Erik kijelentette, hogy nem szavaznak meg semmilyen intézkedést, ami veszélyezteti az ország energiaellátását. A polgári kormány fenntartja a rezsicsökkentést és az árstopokat.

Menczer Tamás: Európában megduplázódtak, megháromszorozódtak a rezsiárak

Fidesz: Nincs kompromisszum a nemzeti érdek érvényesítésében

Bánki Erik (Fidesz) kijelentette, hogy Magyarország nem ismer kompromisszumot a nemzeti érdek és az önvédelem érvényesítése terén. Emellett fontosnak nevezte a béke mielőbbi visszatérését Európába.

Kijelentette azt is, hogy az olajembargóval lehetetlen lenne beszerezni az ország számára szükséges kőolajat. „Nem fogunk semmilyen intézkedést megszavazni, ami veszélyezteti az ország energiaellátását” – hangoztatta.

A polgári kormány fenntartja a rezsicsökkentést és az árstopokat. Arra kérték a baloldalt, ne Brüsszel oldalára álljon, hanem támogassa a kormányt az infláció megfékezésében.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára arról beszélt, hogy Európában megduplázódtak, megháromszorozódtak a rezsiárak, ezzel szemben Magyarországon biztosított az energiaellátás.

Kijelentette: az olajembargó valóban „atombomba” lenne a magyar gazdaságra nézve, katasztrófát idézne elő megoldási javaslat nélkül. Bár a kormány jelezte Brüsszelnek, hogy szükség van egy 15–18 milliárd eurós összegre a magyar energetikai szektor átalakítására, a tárgyalások nem ebbe az irányba haladnak. Ha ez nem érvényesül, a szankció csak a tengeri kőolajszállításra vonatkozzon, a vezetékes szállításra ne – mondta.

LMP: Hónapok óta szennyeződik a Sajó folyó Szlovákiában, közös feladat a természeti kincsünk védelme

Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 23-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Keresztes László Lóránt (LMP) arról beszélt, hogy hónapok óta szennyeződik a Sajó folyó Szlovákiában. Már a múlt héten is kérte az illetékes minisztereket, hogy tegyenek lépéseket, de semmi nem változott, továbbra is szennyező anyag jut a folyóba, nyoma sincs annak, hogy bárki bármit tenne az ügyben. Közös feladat a természeti kincsünk védelme, „mindannyian illetékesek vagyunk” egy ilyen ügyben – jelentette ki.

Úgy látja, a magyar kormánynak jogi lépéseket kell tennie és erről tájékoztatnia kell a közvéleményt, hiszen már rengeteg embert foglalkoztat az eset. Tenni kell a kárelhárításért és a további szennyezés megakadályozásáért – mondta. Hozzátette: kérdéses, milyen hatással jár majd a szennyezés a folyó magyarországi szakaszára.

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a folyó magyarországi szakaszán nem észlelhető szennyeződés, a szakértők folyamatosan vizsgálódnak és eddig nem volt tapasztalható negatív hatás. Elmondta: kértek hivatalos tájékoztatást Szlovákiától a mérések eredményéről, intézkedésekről és megoldási lehetőségekről, készültséget rendeltek el az érintett szakaszon és azóta folyamatos a figyelőszolgálat, a mintavételezés. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy Szlovákia megszüntesse a szennyeződést – jelentette ki.

Párbeszéd: A romák felzárkóztatása nem pártpolitikai kérdés

Berki Sándor (Párbeszéd) kifejtette: roma származású magyar politikusként a roma társadalom, a vidékiek ügyének képviseletét tartja legfontosabb feladatának. A romák felzárkóztatására szánt brüsszeli forrásoknak el kell jutniuk a romákhoz – jelentette ki.

Közölte: a kormány már több jól hangzó stratégiát dolgozott ki a romák felzárkóztatására, de a valóság nem fest jó képet a cigányság helyzetéről. Szívesen együttműködik a kormánnyal a közös célok megvalósítása, a romák helyzetének javítása érdekében, mert a romaügy a magyar társadalom közös ügye, amelynek felül kell emelkednie a párpolitikai nézeteken – fogalmazott.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára elmondta: elfogadják a képviselő együttműködési szándékát, mert fontos közösen dolgozni a társadalmi felzárkóztatás érdekében. A felzárkóztatásért több olyan lépést tettek az elmúlt években, amelyek hatékonynak bizonyultak, például sokat segítettek a gyermekeknek, a fiataloknak – mondta.

Hangsúlyozta: természetesen nem elégedettek, többet kell tenni, de a számok biztatók. A felzárkóztatás jelentős nemzeti ügy, és fontos, hogy együtt dolgozzanak a következő négy évben, hogy még több sikert érjenek el – mondta.

A Mi Hazánk szívhangtörvényt javasol

Dúró Dóra (Mi Hazánk) felidézte, hogy az alaptörvény kimondja, a magzati életkorú gyermeket a fogantatástól védelem illeti meg. A képviselő szerint ez egy üres mondat, hazugság. Hangsúlyozta, az élet a fogantatás pillanatával jön létre, a jogokat sem lehet a szülőcsatornán való áthaladástól függővé tenni. Azt javasolta, hogy az édesanya hallgassa meg a gyermek szívhangját az abortusz elvégzése előtt. Ez nem jelent szigorítást, csupán tájékoztatást: a valódi tétről, a gyermek életéről – mondta, úgy fogalmazva, ma az abortusz a vezető halálok Magyarországon, minden ötödik megfogant magyar gyermek abortusz áldozata lesz.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy

a kormány 2010 után úgy döntött, a „demográfiai ősz” után a családbarát szemléletet állítja a középpontba.

Szerinte ez a politika eredményeket hozott. Ismertetése szerint míg 2010-ben 90 ezer volt az élveszületések száma, mostanra 93 ezerre nőtt, úgy, hogy közben csökkent a szülőképes korú nők száma. Hozzátette:

a termékenységi arányszám 1,25-ről 1,59-re emelkedett, az abortuszok száma 40 ezerről 23 900-ra csökkent, a házasságkötések száma 35 ezerről 72 ezerre növekedett, a válások száma is csökkent, 23 ezerről 14 900-ra.

A 20 és 64 év közötti nők foglalkoztatottsága is rekordmértékben emelkedett – jegyezte meg.

MSZP: Azonnali pedagógus-béremelésre van szükség

Kunhalmi Ágnes, az MSZP képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 23-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Kunhalmi Ágnes (MSZP) a június 5-i pedagógusnap alkalmából azonnali és radikális béremelést sürgetett a pedagógusoknál. Elmondta, több mint 10 ezer pedagógus hiányzik az iskolákból, felgyorsult a pályaelhagyás, országos és rendszerszintű a tanárhiány. Szerinte a Pintér Sándor belügyminiszter által ígért rendteremtés nem fog segíteni a problémákon.

Azt is kezdeményezte, hogy az értékállóság érdekében kössék a minimálbérhez a pedagógusok bérét. Szerinte a kormány által ígért idei, jövő évi és azt követő évi 10-10-10 százalékos emelés nem igazi béremelés, lassan még az inflációra sem elég. Azt is kezdeményezte, hogy pedagógusnap alkalmából kapjon 100 ezer forint Erzsébet-utalványt minden pedagógus.

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány a koronavírus-járvány alatt is kétszer 10 százalékkal emelte a pedagógusok bérét pótlékokkal. A szocialista kormány ezzel ellentétben válság idején elvett tőlük egyhavi bért, bezárt 386 iskolát és 15 ezer pedagógus bocsátott el – mondta.

Hozzátette, hogy a szocialisták saját politikai túlélésükért vettek el pénzt a pedagógusoktól. Az államtitkár emellett azt mondta: Pintér Sándor jó érdekérvényesítő képességgel rendelkezik.

Momentum: Legyen érdemi vita a parlamentben!

Gelencsér Ferenc (Momentum) az érdemi, szakmai vitákat kérte a számon a kormánypárti képviselőkön. Hangsúlyozta: családja nemzedékeken át küzdött az országért – dédapái harcoltak az első világháborúban, nagyapja is hivatásos katona volt, apja pedig az MDF alapító tagja – és ezt a hagyományt parlamenti képviselőként folytatná, ha a kormánypártiak adnának terepet az érdemi párbeszédnek.

Úgy vélte: a nemzet 16 éve azt kénytelen nézni és hallgatni, hogy két egykori KISZ-titkár folyamatosan veszekszik, de ez már rém unalmas. Arra szólította fel a kormányoldalt, hogy ezt az energiát fordítsa az ország építésére. Azt ígérte: ebben a munkában a Momentumra is számíthatnak.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára megjegyezte: pár héttel ezelőtt a Momentum még azt sem döntötte el, hogy a részt vesz-e a parlamenti munkában, így örül, hogy végül úgy döntöttek, bejönnek dolgozni, de ehhez tapsot ne várjanak.

Kitért arra is: a Momentumnak most a stílus ügyében vannak elvárásai, holott aktívan részt vett „O1G üzenet” terjesztésében, a párt politikusai berontottak egy szerkesztőségbe, füstgránátot dobtak rendőrökre, szétzúzták a magyarok olimpiai álmát, és román pártok mellett kampányoltak Erdélyben. Hangsúlyozta: a választásokon az emberek sokadjára adtak piroslapot a baloldalnak.

Jobbik: A kormány ne nyerészkedjen tovább a magyar embereken!

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 23-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője az infláció miatt arra szólította fel a kormányt, hogy „ne nyerészkedjen” tovább a magyar embereken, hanem csökkentse az üzemanyag jövedéki adóját és engedje el az alapvető élelmiszerek áfáját. Hagyjunk több pénzt magyar emberek zsebében, hogy túl tudják élni a válságot – hangsúlyozta.

A kormánypárti képviselőknek azt üzente: ők luxusban élnek, de az átlag magyarnak az élet is luxus. Kiemelte: jelenleg a magyarok csaknem fele kevesebb mint 160 ezer forintot visz haza.

Dömötör Csaba államtitkár kiemelte: az európai állampolgárok megélhetését a háborús helyzet befolyásolja, de már ezt megelőzően is nőttek az energiaárak. Úgy vélte: erre az elhibázott szankciós politika csak „rátehet egy lapáttal”, így közös érdek, hogy ne lépjenek életbe olyan intézkedések, amely jobban fájnak Európának, mint a katonai agresszor Oroszországnak. Úgy kell küzdeni a békéért, hogy „közben nem lőjük lábon magukat” – fogalmazott.

Emlékeztett: a kormány családokat védő intézkedéseit – a kamatstopot, a benzinárstopot, az élelmiszerárstopot és a rezsicsökkentést – nem támogatta a baloldal, ahogyan a 13. havi nyugdíj visszaépítését és a szja-visszatérítést sem. Arra is emlékeztetett: az eddigi áfacsökkentéseket sem szavazták meg.

Az államtitkár választ várt Jakab Pétertől a Jobbikban történt szexuális zaklatási ügyben, arra szólítva fel, hogy „ebben legyen bátor, ne az üléstermi fenyegetésekben”.

KDNP: A kormány jól vizsgázott, a magyar gazdaság válságálló

Simicskó István (KDNP) arról beszélt, hogy az állami feladatok elvégzése, különösen a stabilizáció biztosítása válság idején fontos. Ez ugyanis rendet teremt és a külső biztonságot is garantálja. Ekkor növekedést ösztönző szabályokra van szükség – hangsúlyozta.

Az elmúlt időszakban a kormány jól vizsgázott, a magyar gazdaság válságálló. Az első negyedéves gazdasági növekedés 8,2 százalékos volt, lényegesen magasabb, mint az uniós átlag

– mondta. Fontosnak nevezte a jelenlegi gazdaságpolitika további érvényesülését. Mindez ugyanis emberközpontú gazdaságpolitika, amit meg kell védeni – jelentette ki.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt: az elmúlt tíz év a magyar gazdaság legsikeresebb évtizede volt. Az unió szégyenpadjáról mintaország lettünk – értékelt. Teljesült az egymillió új munkahely ígérete és jelenleg 4 százalék alatt van a munkanélküliségi ráta.

Csökkent az államadósság is, ami messze az uniós átlag alatt van. Növekedett az állami vagyon és a családok megtakarítása is. Uniós összehasonlításban is itt a legmagasabb a beruházási ráta, ami a legfontosabb alapja a gazdasági növekedésnek.

A felszólalásokat követően a Ház elfogadta napirendjét.