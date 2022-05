Fegyvertervező mérnöki képzés indul az egyik legelismertebb magyar egyetemen

Az új szakirányon a hallgatók a legújabb haditechnikával is megismerkedhetnek, ezért az oktatás védett, lehallgatásbiztos termekben folyik majd. A honvédelmiminiszter-jelölt a héten a bizottsági meghallgatásán is arról beszélt: a technológiai fejlesztéseknél támaszkodni kell a tudomány eredményeire is – derült ki az M1 Híradójából.

Hadmérnökképzés indul Kecskeméten A fegyverműszerész technikus és fegyvergyártó szaktechnikus diákok öt, illetve hat évig tanulják a sport- és vadászfegyverek gyártását, javítását. Közülük többen akár hadmérnökök is lehetnek majd. A kecskeméti Neumann János Egyetem a Diana Fegyvertechnikai Technikummal és a Magyar Honvédséggel kötött megállapodás alapján idén ősszel elindítja a fegyvertervező mérnöki képzést. Az új szakirányra a gépészmérnök hallgatók jelentkezhetnek a 3. félév után. Az egyetemen már ki is alakították az elméleti képzésnek helyet adó lehallgatásbiztos, védett termet. „Azt a legmodernebb tudást, azt a legmodernebb szakmai anyagot szeretnénk átadni nekik, amely mind a nemzetközi szakirodalomban, mind pedig a hazai szakirodalomban rendelkezésre áll. A tananyagok fejlesztése folyamatos, felmenő rendszerben, és ehhez természetesen a honvédség szakembereit is bevontuk. Gyakorlati képzés szempontjából pedig például a ballisztikai gyakorlatok majd Táborfalván, a lőtéren lesznek” – mondta Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora. A kecskeméti egyetem és a csongrádi technikum együttműködése révén megvalósuló hadmérnöki képzés a kiskunfélegyházi fegyvergyár kutatás-fejlesztési kapacitását, illetve munkaerő-utánpótlását is biztosíthatja – fogalmazott Bozó Gábor, a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium igazgatója. A haderőnek folyamatosan biztosítania kell az utánpótlását, hogy el tudja látni a feladatait – erről Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka beszélt az M1-en. A hadiipar fejlesztését a honvédelmi miniszterjelölt is kiemelt feladatának tekinti. Szerdai bizottsági meghallgatásán Szalai-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt: a technológiai fejlesztéseknél támaszkodni kell a tudomány eredményeire is. A miniszterjelölt hozzátette: Magyarország biztonságának garantáláshoz folytatni kell a védelmi képességek növelését.