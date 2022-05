Debrecenben műanyagraktár, a Hortobágyon egy nádas égett hatalmas lángokkal

Több mint hatvan tűzoltót riasztottak egy Debrecen melletti raktártűzhöz. Vízágyút is bevetettek, egyből kettőt, hiszen csak így tudták megfékezni a több mint 2000 négyzetméteren tomboló lángokat. A tűz egy műanyagokkal telerakott raktárban keletkezett, de átterjedt egy másik épületre, kigyulladt az aljnövényzet és a raktárak mellett is meggyulladtak, megolvadtak műanyag tárgyak. A tűzoltók azt is megmérték, hogy került-e egészségre káros mennyiségben veszélyes anyag a levegőbe: azt mondják, nem! – számolt be az M1 Híradója a tűzesetről.

Nagy tűz volt Debrecennél Mindent ellepett a füst, amit még több kilométeres távolságból is látni lehetett. Az egyik műanyagokkal teli raktár kapott lángra Debrecen külterületén. Az 500 négyzetméteres épületben minden égett. „Körülbelül 500 négyzetméteres maga az épület, ami most már teljes terjedelmében leégett, illetve átterjedt a tűz a környező épületekre, valamint az aljnövényzetre is. Folyamatosan terjed a tűz, hiszen nagyon fújt a szél, és az még jobban meggyorsítja a tűz terjedését” – nyilatkozta Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a tűz oltásának idején. A raktárban gázpalackok is berobbantak. Többen is tartózkodtak a raktárhelyiségben, de senki nem sérült meg. A lángokat délutánra sikerült eloltani. Egymást érték a nagy tüzek az ország keleti részén: egy nádas kapott lángra a hortobágyi Faluvéghalma-major közelében. Kora délután már csaknem 80 hektárnyi területen égett le a nádas és az aljnövényzet. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A tűz keletkezésének okát még vizsgálják. „Ez egy kimondottan jelentős pusztulással járó havária helyzet, jelentős szárazság van, száraz a nádas. A Halasfenék nevű fokozottan védett terület él, ez egy több száz hektár kiterjedésű nádas élőhely. Ilyenkor május utóján éppen a fészkelési időszak kellős közepén tartunk” – mondta Tihanyi Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálatának vezetője. A szabadtéri tüzek csaknem 99 százalékát az emberi figyelmetlenség vagy – ami ennél is rosszabb – szándékos gyújtogatás okozza. A katasztrófavédelem mindenkitől óvatosságot kér. Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy lehetőleg szélcsendes időben grillezzünk a kertben vagy akár a tűzrakóhelyeken. Nagyon fontos az is, hogy figyeljünk a lecsöpögő zsíradékra, hiszen az hamar lángra kap. Oltóeszköz pedig mindenképpen legyen a közelben. A katsztrófavédelem hangsúlyozza: ha tűzgyújtási tilalom van, akkor semmiképp sem szabad az erdőben tüzet gyújtani. És külön szabályok vonatkoznak a sütögetésre az erkélyen is, ahol a gázpalack használata tilos. De elektromos grillező is csak akkor használható, ha a társasház házirendje ezt nem tiltja. Az óvatosság azonban így sem árt: évente ugyanis átlagosan 100–150 erkélyen keletkezik tűz az országban. Ha pedig szabálytalan égetés miatt kell a tűzoltóknak vonulniuk, akkor akár milliós nagyságrendű pénzbírságra is lehet számítani. A címlapfotó illusztráció.