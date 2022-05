Százmilliós kampánypénzzel nem számolt el Márki-Zay, saját embere is nekiesett

Egyre inkább durvul a kampánypénzekkel kapcsolatos vita a baloldalon. Immár Márki-Zay Péter egyik legfontosabb segítője is megszólalt, és nyílt levélben követelte, hogy a volt miniszterelnök-jelölt számoljon el a mozgalma számlájára érkező kampánypénzekkel. A nyilvános üzengetésből megint kiderült az is, hogy komoly feszültség van a baloldalon, a politikusok olykor még beszélni sem hajlandóak egymással – számolt be róla az M1 Híradója.

A saját embere követeli Márki-Zay Pétertől, hogy számoljon el a kampánypénzekkel Nyílt levelet írt Márki-Zay Péternek Kész Zoltán a kampánypénzek miatt. A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjének eddig hűségesnek számító embere, hirtelen arra lett kíváncsi, hogy mire költötte a támogatók pénzét az MMM, a hódmezővásárhelyi polgármester mozgalma. Kész Zoltán, aki maga is alapító tagja a szervezetnek, úgy fogalmazott: az adományozók által célhoz kötött támogatást másra felhasználni – többek között pártot építeni belőle – lopás, amit senki sem tűrhet el, még Márki-Zay Péter sem. A poszt alatt szabályos komment cunami indult. Ebben Márki-Zay felesége, Vincze Felícia is felvette a kesztyűt. Kész Zoltánnak azt üzente: „Tudod a Péter számát, miért nem hívod fel? Vagy legalább felvennéd, amikor hív. Én úgy tudom, teljes tisztújítás lesz…” Márki-Zay Péter mindezekre válaszul úgy reagált: a támogatásokat nem a saját nevében kérte, amikkel majd egyszer el fog számolni. Közölte: a maradványt azonban – ha lesz ilyen – jogi okból nem adhatja át egyetlen pártnak sem. Az újabb törésvonal azután keletkezett a baloldali pártok és Márki-Zay Péter között, hogy a minap a Telex arról írt, több ellenzéki párt politikusa is jelezte feléjük: semmilyen elszámolást nem kaptak a mozgalomtól az adományok sorsáról, de gyanítják, hogy a megmaradt pénzt az MMM egyszerűen megtartotta. Hasonló információkhoz jutott a Magyar Nemzet is. A lap forrásai úgy fogalmaznak: százmillió forint körüli kampánypénz maradt az MMM-nél, amiből Márki-Zay Péter most a saját pártját próbálja építeni. A politikus már korábban is beszélt pártalapítási szándékáról. „Bár a fő irányvonal továbbra is a civilségünk, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, de azért kell, hogy legyen egy eszköz a kezünkben, egy ilyen alkalomra is, magyarul, kell, hogy legyen egy párt is” – jelentette ki Márki-Zay Péter. Márki-Zay Péter frakcióalapítással is próbálkozott még a választási kampányban, de ez hamar kiverte a biztosítékot a baloldalon. A Telex szerint ezt a tervét a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc döntötte romokba, amikor egy szállodai találkozón közölte a baloldal jelöltjével, nem támogatják az ötletét, mire Márki-Zay dühösen távozott az egyeztetésről. „A szivárványkoalíció szereplői számára az elejétől fogva az volt a legfontosabb, hogy a hatalmat megkaparintva, a 2010 előtti tapasztalatokból kiindulva anyagi haszonra tegyenek szert” – mondta Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója az M1-en. „Ez az érdek-, és kényszer házasság, amivel korábban ők dolgoztak, az most felbomlani látszik és a válás pedig eljutott abba a szakaszba, amikor már pénzen veszekednek” – fejtette ki. Szakértők már korábban arról beszéltek: a baloldal veresége után az ellenzék képviselőcsoportokba rendeződése nem szólt másról, csupán a nyerészkedésről. Ezzel a mesterségesen széttördelt felállással ugyanis egy ciklus alatt csaknem hárommilliárd forinttal több pénzt kapnak, mintha egy frakcióban ülnének. A kampánypénzek ügyében indult belháborúban végül péntek délután Kész Zoltán azzal nyugtatta a baloldali tábor egy részét, hogy beszélt Márki-Zay Péterrel – normális hangnemben –, aki transzparens elszámolást ígért. És hogy miért volt szükség a nyílt levélre? Erre Kész úgy reagált, mert más csatorna nem akart működni az elmúlt időszakban. Márki-Zay Péter ugyanakkor az atv.hu-n keresztül még visszaszúrt elvbarátjának. Azt nyilatkozta: Kész Zoltánéknak üzleti tervük van egy új pártalapítással kapcsolatban, aminek az útjában áll. Értesült már olyan találkozóról – tette hozzá a polgármester –, ahol ezek az üzleti érdekek sejlettek fel Kész motivációja mögött is.