Szabálytalanságok a Lánchíd felújításánál: 30 milliós bírságot szabtak ki

A Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési szerződés teljesítésével kapcsolatban az A-Híd Építő Zrt. 12 alvállalkozóját késedelmesen jelentette be, a BKK Zrt. pedig nem tett eleget az alvállalkozói bejelentések ellenőrzési kötelezettségének. Mind a BKK Zrt., mind az A-Híd Zrt. 15 millió forint bírságot kapott – olvasható a Közbeszerzési Hatóság honlapján.

Közölték, a Közbeszerzési Hatóság hivatalból a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását kezdeményezte mind a BKK Zrt.-vel (ajánlatkérő), mind az A-Híd Építő Zrt.-vel (nyertes ajánlattevő) szemben, mivel a „Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezése” tárgyú közbeszerzési szerződés teljesítése során jogsértés merült fel.

A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás alapján 2022. május 17-én meghozott határozatában megállapította, hogy az A-Híd Építő Zrt. a kezdeményezéssel érintett 19 alvállalkozóból 12-őt úgy vont be a szerződés teljesítésébe, hogy azokat nem az alvállalkozói tevékenység megkezdését megelőzően, hanem azt követően jelentette be az ajánlatkérő felé. Az is megállapítást nyert, hogy a vállalkozó ezen jogsértésével szoros összefüggésben a BKK Zrt. nem tett eleget az alvállalkozói bejelentések ellenőrzési kötelezettségének – tették hozzá.

A feltárt szabálytalanságok miatt – a közbeszerzés 20 milliárd forintot meghaladó becsült értékére, valamint a jogsértésekkel érintett 425 millió forintos összegre tekintettel – a Döntőbizottság mind