Donald Trump kedvenc influenszere Budapesten állt ki a gyermekek védelme mellett

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken is külön tárgyalt a konzervatív konferencia több résztvevőjével. Fogadta például a Karmelita kolostorban a belgiumi Flamand Érdek párt elnökét. Ezt a pártot is, mint több más konzervatív szervezetet általában „radikálisnak és szélsőjobboldalinak” szokták nevezni a liberális médiában. Orbán Viktor a találkozón azt emelte ki, hogy össze kell fogniuk Európa konzervatív pártjainak, hogy megvédjék a hagyományos európai életformát, amely a nemzetekre, a családokra, a hitre és a munkára épül – hangzott el az M1 Híradójában.

Meg kell védeni az európai életformát

A CPAC Hungary második napján is több fajsúlyos témában tartottak panelbeszélgetéseket. Többek között az Európai Unió jövője is terítékre került. Egyebek mellett spanyol, belga, olasz, osztrák és magyar EP-képviselők vitatták meg az unió előtt álló nagy kérdéseket. Az egyik felszólaló Tom Van Grieken volt, akit a nap folyamán Orbán Viktor is fogadott a Karmelita kolostorban.

A belgiumi Flamand Érdek párt elnökével találkozva a miniszterelnök azt mondta: a kontinens konzervatív pártjainak össze kell fogniuk, hogy megvédjék a hagyományos európai életformát, egyúttal kijelentette, ennek érdekében fel kell készülni a 2024-es európai választásokra, amelyet sorsdöntőnek nevezett.

Tom Van Grieken az M1-nek adott exkluzív interjúban is az unió jövőjéről beszélt.

„Vannak olyan belga politikusok, akik azt mondják, hogy több hatalmat kellene adni az EU-nak. Nagyobb globalizmust akarunk, és mi a válaszuk a problémákra? Az, hogy legyen még több hatalma az EU-nak. De szerintem az igazság az, hogy a probléma maga az Európai Unió. Tehát kevesebb EU-ra van szükségünk és több szabadságra! Több szabad, szuverén nemzetállamra, amelyek tisztelik egymást és együtt tudnak működni!” – mondta a belga politikus.

Az apa férfi, az anya nő – ezzel a címmel az egyre nagyobb teret hódító genderideológiáról beszélgettek a résztvevők. Candence Owens amerikai influenszer, Donald Trump kedvenc véleményvezére az M1-nek a genderlobbi alattomos térnyeréséről beszélt.

„Lassan már egy teljesen ellentétes irányban nevelik a gyerekeket, akik eldönthetik a nemüket, ez pedig veszélyes. Nem szabad hinni nekik, mert attól, hogy barátságosan adják elő magukat, még lehetnek gyermekellenesek és agresszívak. Az Egyesült Államokban most a gyermekeket támadják, tehát aki ezt érti és eléggé bátor ahhoz, hogy azt mondja, na itt van a vörös vonal és a gyermekeket tessék békén hagyni, akkor őt támogatni kell” – hangsúlyozta az influenszer.

A CPAC pénteki napján videóüzenetet küldött az Olaszország Fivérei konzervatív párt vezetője is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy

a Magyarország elleni brüsszeli támadások aláássák az európai egységet.

„Addig is tovább fogunk harcolni azért, hogy az európai intézmények tiszteletben tartsák az európai népek szuverenitását és legitim demokratikus döntéseiket. És ne vegyék célba azokat a kormányokat, amelyek nem tartanak a mainstreammel. Ez elfogadhatatlan. Soha nem volt az a múltban és most még inkább tűrhetetlen, amikor az európai egységet kell erősítsenünk, nem pedig olyan politikai vendettát folytatni, mint amilyeneket a magyarok ellen évek óta folytatnak” – fogalmazott Giorgia Meloni.

Az Országgyűlés elnöke is felszólalt a CPAC-en. Kövér László azt mondta: jelenleg a konzervatív erők Európában defenzívában vannak az oktatás, a kultúra, a média és tudomány területén.

„Az európai konzervatív politikai elit egy része elárulta a konzervatív gondolatot. Meghasonult és valójában politikai ellenfeleinket szolgálja. Az európai konzervatív politikai elit másik önmagához és népéhez hűségesnek maradt része nyomasztónak érzi a politikai ellenfelek vele szemben tornyosuló pénzügyi és média erejét és még nem találta meg a nemzeti, konzervatív keretein túlmutató európai és globális konzervatív erőegyesítés útját” – szögezte le Kövér László.

A politikai sikerhez Kövér László szerint három dolog kell. Hűség az elvekhez és a választókhoz, cselekvőképesség és akcióegység az Egyesült Államok és Európa között.