A rakpart után a Lánchídról is végleg kitiltaná az autósokat Karácsony Gergely

A rakpart után a Lánchídról is kitiltaná az autósokat Karácsony Gergely

A rakpart után a Lánchídról is kitiltaná az autósokat Karácsony Gergely

A pesti alsó-rakparton most is nagyon lassan halad a kocsisor. A főpolgármester tervei szerint pedig hamarosan sehogy sem fog. Karácsony Gergely ugyanis autómentesítené a rakpartot. És nem ez az egyetlen terve.

Lánchíd lezárva. Ez a tábla fogadja az autósokat most még a felújítás miatt. A főpolgármester tervei szerint azonban ez tartósan is így maradhat.

Karácsony Gergely egy szerdai sajtótájékoztatón fejtette ki, hogy a rakpart után a Lánchídról is kitiltaná az autókat. Az M1 Híradója megkérdezte az autósokat, mi a véleményük Karácsony Gergely ötletéről:

„Hú hát ezt nem tudnám a tv-ben elmondani, tehát kisípolnátok, nem véletlenül dobálták meg őt almával. Borzasztó”.

„Szerintem sokkal nagyobb káosz lenne és sokkal nagyobb légszennyezettség az egész városban ezeket a helyeket lezárná” – fogalmaztak az autósok.

Karácsony Gergely azonban szakmai érveket emleget. Tervei szerint a Lánchídon csak tömegközlekedési eszközök, kerékpárosok és gyalogosok közlekedhetnének.

„Tekintettel arra, hogy a Lánchídnak a gépjárműforgalomban betöltött szerepe minimális, viszont az egész történelmi belvárosnak a közösségi közlekedés szempontjából kulcskérdés a Lánchíd helyzete, szólnak emellett szakmai érvek” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester.

Közben hatalmas dugók jellemzőek Budapest belvárosában. A Lánchíd és a rakpart lezárása pedig még drasztikusabb állapotokat idézne elő. Erről már a Magyar Autóklub alelnöke beszélt.

„Hogyha ezt a forgalmat áthelyezik valahova, és márpedig az áthelyezés úgy van elképzelve, hogy Bajcsy-Zsilinszky útra, illetve a kiskörútra helyeződik át ez a forgalom, akkor ott ez majd teljesen ellehetetlenül. Arról nem is beszélve, hogy ez a forgalom ott olyan környezetvédelmi károkat fog okozni, ami nyilvánvaló, hogy nem kívánatos a lakosság részéről, arról nem is beszélve, hogy balesetvédelmi szempontból is gondokat fog okozni” – mondta Kenderesy János a Magyar Autóklub alelnöke.

Karácsony Gergely főpolgármesterré választása óta autómentes politikát folytat.

Bár ő maga többször is szabálytalanul kerülte ki a dugókat hivatali autójával, akiket a várakozás mégis zavarna, azoknak