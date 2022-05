Schiffer András: Káosz lenne, ha a baloldal győzött volna

Ha a baloldal nyert volna a választáson, kaotikus évek következtek volna Magyarországon – ezt Schiffer András, az LMP egykori alapítója mondta az M1-en. A visszavonult politikus szerint sok baloldali képviselő csak a saját megélhetéséért dolgozik a parlamentben. Legutóbb, néhány napja Karácsony Gergely nyilatkozott úgy, hogy szerinte is jó döntést hoztak a választók, amikor nem szavaztak bizalmat a baloldalnak – hangzott el az M1 Híradójában.

Az MSZP és az LMP is szociológiai értelemben megszűnt létezni, az ezekben a pártokban helyet foglaló politikusok a megélhetésükért küzdenek – összegezte véleményét az ellenzék állapotáról Schiffer András az M1 csütörtök reggeli műsorában.

A zöldpárt egykori alapítója szerint

amennyiben a baloldal nyert volna a választáson, kaotikus évek vártak volna Magyarországra, de a veszély nem múlt el, válságos időszak következhet.

„Továbbra is folyik az árulók keresése, továbbra is folyik a törvényeknek, a jogrendnek a delegitimálása, miközben az óriási bukásban azoknak is súlyos felelősségük van, akik fél évvel ezelőtt itt még feles alkotmányozásról hadováltak, gondolom most a negyedes alkotmányozáson törik a fejüket, tehát poénkodásnak jó róluk beszélni, csak közben fontosabb dolgok történnek az országban és körülöttünk” – fogalmazott az egykori képviselő.

Karácsony Gergely néhány napja azt nyilatkozta a Válasz Online-nak, hogy „nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek, amikor ennek az ellenzéknek most nem adtak felhatalmazást a kormányzásra”.

A főpolgármester a nagyinterjúban beismerte: az ő szerepe is megvan a választási vereségben, de szerinte

egy ilyen arányú kudarcot nem lehet egyetlen ember nyakába varrni. Utalt ezzel arra is, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök Karácsony Gergelyt tette felelőssé, amiért a baloldal nyakára hozta Márki-Zay Pétert.

Erről állítólag januárban a választási kampány indulásakor Gyurcsány Ferenc egy baloldali egyeztetésen beszélt a Direkt 36 információi szerint, amit a Telex hozott nyilvánosságra. A baloldalt irányító politikus ugyanis a tőle korábbról megismert indulatos stílusban tette szóvá, hogy rossz irányba mennek a dolgok: „B…szd meg Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséged.”

A DK első embere később sem tompított véleményén, már a választás éjszakáján Márki-Zay Pétert okolta a baloldal bukásáért.

Márki-Zay Péter hazugsággal vádolja a Direkt 36-ot. A baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje mindezt arra reagálva mondta az ATV-ben, hogy a portál hosszú cikkben mutatta be a baloldal választási kampányának kulisszák mögötti eseményeit.

A mostani vitát kiváltó epizód a Direk 36 tálalásában az volt, hogy 2021 októberében, az előválasztás második fordulója előtt egy nappal a polgármester leült beszélgetni két tanácsadóval. A találkozó végén pedig Márki-Zay kijelentette: nem kér a kampányszakemberek tanácsaiból. Mindezt arrogáns hangon közölte velük. „Kik vagytok ti? Nem tudtok semmit” – fogalmazott a lap szerint a politikus.

„Nem arról van szó, hogy nem akartam semmilyen formában együttműködni, de hogyha jelentkeznek egyes emberek azzal, hogy majd ők átveszik egy kampánynak a teljes szervezését, irányítását és én szálljak ki belőle, mint miniszterelnök-jelölt, akkor ezt köszönettel, de visszautasítottam. Arról nem beszélve, hogy itt nagyon sok lobbiérdek és üzletiérdek volt” – magyarázkodott a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje.

Közben Márki-Zay Péter már egy úgynevezett emigráns kormány felállításáról fantáziál – írta a Magyar Nemzet. A lap egy szlovák portálnak adott interjút szemlézett, amelyben a hódmezővásárhelyi polgármestert pártalapítási terveiről kérdezték.

Márki-Zay minderre úgy reagált: ez csupán egy történelmi hasonlat volt a részéről. Azt azonban megerősítette: van ehhez egy tökéletes programjuk, amihez egy alkotmányt is készítenének, de ebben az ellenzék sem tudott megállapodni, mert túl sok szempont viaskodott egymással.