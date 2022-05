A rakpart után a Lánchídról is kitiltaná az autósokat Karácsony

Újabb területről tiltaná ki az autósokat Karácsony Gergely Budapesten. Nem ez az első autósokat sújtó intézkedése: kezdődött a kerékpársávokkal, folytatódott a pesti alsó rakpart elvételével, s most úgy tűnik, már a Lánchídon való autós közlekedés sem tetszik a baloldali politikusnak.

A világjárvány idején sebtében felfestett kerékpársávok jó ideje keserítik meg a budapesti autósok életét. Aki azonban azt gondolta, hogy Karácsony Gergely autósokat sújtó intézkedései itt megálltak, annak nagyot kellett csalódnia.

Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis még április 13-án jelentette be, hogy a Lánchídtól délre autómentesítené lesz a pesti alsó rakpartot. A Magyar Autóklub erre reagálva közölte: elutasítja az észak-déli közlekedési folyosóként használt pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszának végleges lezárását.

A főpolgármester ennek ellenére továbbra is kitart a rakpart autómentesítése mellett. Sőt a városvezető ennél is továbbment.

„Szólnak érvek amellett, hogy a Lánchídon csak buszok és kerékpárok közlekedjenek”

– nyilatkozta szerdai sajtótájékoztatóján Budapest főpolgármestere.

Kevesebbet többért

Attól most nagyvonalúan tekintsünk el, hogy a híd felújítása a tervezettnél jóval később, jóval kevesebb tartalommal és jóval több pénzért valósul meg. „Kevesebbet többért”, ez akár lehetne a baloldali városvezetés mottója is, hiszen a Blaha Lujza tér felújítása kapcsán is nagyon hasonló megoldásokat használ a baloldali városvezetés.

Karácsony Gergely ismertetéséből kiderült, hogy támogatná a civil és zöldszervezetek ötletét azzal kapcsolatban, hogy

a felújított hídra ezentúl csupán a buszok és a kerékpárosok hajthassanak fel.

Budapest vezetője azt is leszögezte, hogy ezekkel a civil szervezetekkel még a Lánchíd megnyitása előtt, ősszel mindenképpen tárgyalni fog.

Karácsony újságírói kérdésre azt mondta: a lépés a választási programjában szerepelt, és ő ezt a programot mindenképp szeretné végrehajtani.

Szerinte „nagyon nagy az igény arra a budapestiekben, hogy közelebbről átélhessék a Duna közelségét.

A budapestiek szeretnének közelebb kerülni a Dunához, ezért támogatják a pesti alsó rakpart autómentesítését”.

A baloldali politikust a jelek szerint az sem zavarja, hogy nemcsak az Autóklub, hanem az emberek véleménye is más. Karácsony Gergely arra a felmérésre hivatkozott, amelyet néhány napja a közösségi oldalán osztott meg. Ebből szerinte az derül ki, hogy a többség átadná a gyalogosoknak a rakpartot.

A Magyar Nemzet arról írt, hogy a főpolgármester sajátos értelmezést alkalmazhatott a kutatás eredményeinek összesítésénél, ugyanis az adatokból nem az intézkedése támogatása, hanem éppen annak ellenkezője derült ki. A megkérdezettek 43 százaléka fenntartaná az autósforgalmat, 32 százalék egyes szakaszon megnyitná, és

mindössze a válaszadók 17 százaléka adná át teljes egészében a rakpartot a gyalogosoknak. A rakpart lezárása sokak szerint azt jelentené, hogy a jövőben az eddigieknél is nagyobb dugók lennének Budapesten.

Szakemberek azt mondják: megszűnne a főváros észak–déli összeköttetése, ráadásul az átterelt forgalom miatt a környéken lakók életminősége is romlana, nem beszélve arról, hogy nőne a légszennyezettség.

Bár a pesti alsó rakpart lezárásával kapcsolatban hatalmas viták vannak, Karácsony Gergely most mégis egy másik ügyben indított társadalmi párbeszédet. A leendő aquincumi hídról kéri ki a főváros a budapestiek véleményét.

Már húsz évvel ezelőtt is ennek az átkelőnek a terveivel kampányolt Demszky Gábor akkori főpolgármester, és a mostani városvezetés úgy számol, hogy az aquincumi híd legkorábban a következő évtizedben épülhet meg.