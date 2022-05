Navracsics Tibor: Olyan fejlesztéspolitikáért dolgozom, amely növekedési pályán tartja az országot

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterjelölt legfontosabb és legsürgősebb feladataként az európai uniós megállapodások aláírását nevezte az Országgyűlés európai ügyek bizottsága előtti szerdai meghallgatásán.

Navracsics Tibor közölte, reményei szerint mind a fejlesztési ciklusra vonatkozó partnerségi megállapodást, mind pedig a helyreállítási alapról szólót sikerülhet aláírni az év második felében.

Hangsúlyozta: minden ágazatban meghatározók az európai uniós források, ezért annak érdekében dolgoznak majd, hogy a lehető legtöbb forrást lehessen lehívni a fejlesztésekre.

A miniszterjelölt arról is beszámolt, hogy szervezetük a Miniszterelnökséghez tartozik majd, munkáját pedig három államtitkár segíti: az uniós fejlesztéspolitika területével Ágostházy Szabolcs, a parlamenti államtitkári feladatokkal Latorcai Csaba, a területfejlesztési területtel pedig Mayer Gábor foglalkozik majd.

Navracsics Tibor tájékoztatása szerint leendő minisztériuma két fontos területre osztható.

Egyrészt az európai uniós források felhasználásának felügyeletével és az ezzel kapcsolatos teendőkkel foglalkozik majd, másrészt a területfejlesztéssel, területpolitikával és annak előkészítésével, hogy a 2027-ben lejáró költségvetési időszakot követő újabb ciklusban már a területi szemlélet is megjelenjen Magyarország fejlesztéspolitikájában.

A miniszterjelölt hangsúlyozta: a két terület összefügg, hiszen az európai uniós források adják a magyar gazdaság legfőbb beruházásainak és a területfejlesztésnek is az alapjait.

Azt mondta: olyan új fejlesztéspolitika kialakításán dolgozik majd, amely az elkövetkező időszakban Magyarországot továbbra is növekedési pályán tartja, valamint a területi kohéziót is erősíti. A leszakadó térségeket hozzásegíti a nemzeti és az uniós átlaghoz való felzárkózáshoz, a versenyképes és élen járó térségek számára pedig lehetővé teszi, hogy uniós szinten is a versenyképes térségek közé emelkedjenek.

A vita során Gy. Németh Erzsébet (DK) kérdésére válaszolva Navracsics Tibor hangsúlyozta:

munkáját elsősorban nem pártpolitikai célok mentén kívánja végezni, miniszterként az ideológiai viták helyett az uniós források megszerzésére koncentrál majd.

Több bizottsági tag kérdezte a miniszterjelöltet konkrét vidékfejlesztési témákról, a meghallgatást lezáró Hörcsik Richárd (Fidesz) pedig köszönetet mondott Navracsics Tibor elmúlt években végzett uniós politikusi munkájáért a legmegfelelőbbnek nevezte a jelöltet arra, hogy megtalálja a „közös nyelvet” Brüsszellel.

Az európai ügyek bizottsága hat igen szavazattal, egy nem ellenében, egy tartózkodás mellett támogatta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszteri kinevezését.