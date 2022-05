Nagy István: Minden természeti erőforrás védelme fontos az Agrárminisztériumnak

Minden természeti erőforrás véges, ezért az Agrárminisztérium (AM) a termőföld, a legelők, az erdők, a vizes élőhelyek védelmét egyformán fontosnak tekinti – mondta a miniszterjelölt szerdán az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottsága ülésén.

Kinevezése előtti meghallgatásán a minisztériumot eddig is irányító Nagy István hangsúlyozta, az új kormányzati ciklusban az AM tevékenységét is a jövőbe mutató megoldások fogják meghatározni. Joggal nevezhető a természeti erőforrások tárcájának, amelyben a természetvédelemmel önálló államtitkárság foglalkozik majd – mondta a politikus.

Egyben üdvözölte, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyekért az új ciklusban már két tárca felel. A környezetvédelem a Technológiai és Ipari Minisztériumhoz kerül, olyan intézményhez, amelyet ez a kérdés a legközvetlenebbül érint – tette hozzá Nagy István.