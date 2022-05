Márk-Zay Péter elárulta, szerinte mi vezetett a bukásukhoz

Közösségi oldalán reagált Márki-Zay Péter a Direkt36 kedden közölt terjedelmes cikkére, amelyben a portál a választási események szereplőivel készített több mint harminc interjú alapján kísérelte meg feltárni a baloldali összefogás választási kampányának, illetve a baloldal csúfos választási vereségének színfalak mögötti történetét.

A Direkt36 kedden közölt tényfeltáró cikkéből kigömbölyödik, hogy a baloldali összefogás vereségéhez Márki-Zay hibái vezettek, „mindenki más tökéletes volt” – véli az ellenzék volt kormányfőjelöltje, aki szerdai Facebook-posztja szerint megütközve olvasta azt is, hogy a saját kampánystábja „egyes esetekben” miként vágta át a háta mögött.

„Talán természetes, ha egy nagyarányú bukásból senki más nem akarja kivenni a részét, talán természetes, hogy amiatt számos pontatlanság, sok hazugság, «máshogy emlékezés» szerepel a cikkben” – fogalmazott posztjában Márki-Zay. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a cikk egyáltalán nem tér ki a pozitívumokra és alig utal a rajta túlmutató okokra. Ezek között említi, hogy az összefogás választási modellje, bár nem működött, ki kellett próbálniuk, hogy tiszta legyen a lelkiismeretük.

Márki-Zay elismeri, akadtak félresikerült mondatai, „ahogy a teljes kampányban voltak gyenge plakátok, kommunikációs anyagok, logisztikai problémák és hiányosságok is”. Ám a hatalmas, húsz százalékos vereség valódi okai nem az ellenzékben voltak, hanem „a túlerőben”. Mint fogalmaz: „Csúzlival küzdöttünk egy tankhadosztály ellen”.

Márki-Zay a cikkben kifogásolja azt is, hogy nem tettek említést számos további körülményről, amely befolyásolta a kampányt. Azaz:

az előválasztás után egyik párt sem mozgósított igazán október 23-ra

négy éve még a legkisebb ellenzéki párt is többször annyi saját pénzt költött a kampányára, mint most a hat párt összesen a közös kampányra…

korábban még mindegyik párt tudott oszlopplakátokat tervezni és kivitelezni, most nagy késéssel került ki a 100 ezer plakát, általában kicsi képekkel, kicsi betűkkel, sötét háttérrel

a nagy költséggel legyártatott újságok és szórólapok (gyakran olvashatatlanul apró betűs leírásokkal, kiemelések és képek nélkül, látható központi üzenetek nélkül) a lakosság jelentős részéhez késve, vagy egyáltalán nem jutottak el, a postaládák helyett raktárakban végezték

a kampánystáb által kidolgozott és elfogadott üzeneteket a pártok hírfelületei és a pártpolitikusok szinte soha nem osztották meg, saját vállalásukkal ellentétben, eltitkolták a választók elől az adómentes minimálbért és azt is, hogy nem küldene katonákat Ukrajnába

Szerinte a bukáshoz a „magukat ellenzékinek mondó politikusok és közszereplők” is hozzájárultak azzal, hogy

hónapokig ellene kampányoltak

a hetedik frakció megakadályozása fontosabb volt számukra, mint a közös győzelem, és még saját nyilvános vállalásukat sem akarták betartani a roma listás jelöltekről

volt, aki egy fillérrel nem akart hozzájárulni a kampányhoz

volt, aki szakembereket sem delegált a közös csapatba, letiltotta a pártjelöltek és a központi stáb közötti kommunikációt

– írja Márki-Zay.

A Direkt36 cikke egyebek között beszámol Gyurcsány Ferenc január 3-i „kiakadásáról” az „irányíthatatlan” Márki-Zay miatt. A portál információi szerint a hat ellenzéki párt vezetőjének aznapi találkozójának célja az volt, hogy megbeszéljék az előttük tornyosuló problémákat, köztük a Márki-Zayval is egyre ridegebben alakuló viszonyukat. Karácsony Gergely arról kezdett el beszélni, hogy rossz irányba mennek a dolgok.

„B…d meg Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséged”

– idézi a Direkt36 Gyurcsány Ferencet, aki az egyik résztvevő szerint ezekkel a szavakkal esett neki Karácsonynak. A DK elnöke arra utalt, hogy a főpolgármester visszalépése tette lehetővé az egyre inkább önjáróvá váló Márki-Zay előválasztási győzelmét.

A cikk emellett részletesen beszámol arról, Márki-Zay miként „hajtotta el” arrogánsan tapasztalt kampányszakembereket, ahogy elsősorban a Jobbik képviselőivel, de más ellenzéki pártokkal – például a Momentummal – is hasonló stílusban vállalt konfliktust. A portál kitér arra is, hogy az ellenzéki kampányszervezeten belül sokakban megütközést váltott ki, hogy Márki-Zay beleszólt a kampányújság elkészítésébe, és olyan apró kérdésekbe, mint a kampánydizájn, vagyis a plakátok és egyéb anyagok vizuális megjelenésébe is.