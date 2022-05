Karácsony kitart amellett, hogy kitiltsa az autókat a rakpartról

Kitart a Pesti alsó rakpart lezárásának terve mellett Karácsony Gergely. Sőt, szerinte kompromisszumos megoldás, hogy az útnak csak egy szakaszáról tiltanák ki az autósokat. Bár a tervet egyes felmérések szerint a többség elutasítja, a főpolgármester azt mondja, hogy a zöldszervezetek szerint még a Lánchídtól délre eső rész lezárása sem elég radikális lépés. Többen viszont úgy vélik, elviselhetetlen dugókat és nagyobb környezetszennyezést okozna, ha a terv megvalósulna – hangzott el az M1 Híradójában.

„Nagyon nagy az igény arra a budapestiekben, hogy közelebbről átélhessék a Duna közelségét. A budapestiek szeretnének közelebb kerülni a Dunához, ezért támogatják a pesti alsó rakpart autómentesítését” – állította szerdán a főpolgármester. Karácsony Gergely arra a felmérésre hivatkozott, amelyet néhány napja a közösségi oldalán osztott meg. Ebből szerinte az derül ki, hogy a többség átadná a gyalogosoknak a rakpartot – hangzott el az M1 Híradójában.

Egy kutatás adatai ennek épp az ellenkezőjét mutatják

Budapest főpolgármestere sajátos értelmezést alkalmazhatott a kutatás eredményeinek összesítésénél – írta a Magyar Nemzet. A portál szerint épp az ellenkezője derül ki az adatokból. Vagyis, hogy a többség nem ért egyet a pesti alsó rakpart lezárásával.

A megkérdezettek 43 százaléka fenntartaná az autósforgalmat, 32 százalék egyes szakaszon megnyitná, és mindössze a válaszadók 17 százaléka adná át teljes egészében a rakpartot a gyalogosoknak.

A Híradó által megkérdezett autósok elképzelhetetlennek tartják ezt a változtatást a fővárosban. Az autók kitiltásáról az Index is megkérdezte az olvasóit. Egy nap alatt harmincezren válaszoltak, és mintegy kétharmaduk, több mint húszezren elutasították a tervet. Határozottan ellenzi a lezárást a Magyar Autóklub és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is.

Karácsony Gergely viszont kitart, sőt olyan véleményekre hivatkozik, amelyek szerint még a mostani terv sem elég radikális. „Tulajdonképpen a főváros egy kompromisszumos álláspontot képvisel ebben, hiszen az összes zöld civil szervezet szerint nem vagyunk elég radikálisak, és a teljes rakpartot zöldíteni kellene” – közölte Karácsony Gergely főpolgármester.

Az eddigieknél is nagyobb dugók lehetnek, Karácsony pedig közben leporolta Demszky Gábor egy korábbi tervét

Pedig a rakpart lezárása sokak szerint azt jelentené, hogy a jövőben az eddigieknél is nagyobb dugók lennének Budapesten. Szakemberek azt mondják: megszűnne a főváros észak–déli összeköttetése, ráadásul az átterelt forgalom miatt a környéken lakók életminősége is romlana, nem beszélve arról, hogy nőne a légszennyezettség.

Bár a pesti alsó rakpart lezárásával kapcsolatban hatalmas viták vannak, Karácsony Gergely most mégis egy másik ügyben indított társadalmi párbeszédet. A leendő aquincumi hídról kéri ki a főváros a budapestiek véleményét. Pedig már húsz évvel ezelőtt is ennek az átkelőnek a terveivel kampányolt Demszky Gábor akkori főpolgármester. És a mostani városvezetés is úgy számol, hogy az aqunicumi híd legkorábban a következő évtizedben épülhet meg.