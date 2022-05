Húszezer forintot kaphat régi, nyomógombos telefonjáért

A mobilszolgáltatók hamarosan lekapcsolják az elavult, lassú 3G-s hálózatot, a régebbi mobiltelefonokkal ezért nem lehet majd internetezni. Ahhoz, hogy a mobilinternet szolgáltatás továbbra is elérhető maradjon 4- vagy 5G képes készülékre kell cserélni a régi mobiltelefonokat. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság támogatja a készülékcserét, mintegy ötmilliárd forintot különítettek el a programra.

Már a 2G-s telefonok cseréjére is igényelhető támogatás

A Magyar Telekom június 30-ig teljesen megszünteti 3G hálózatát, a Vodafone és a Yettel pedig 2022 májusától megkezdik a folyamatot. Ahhoz tehát, hogy továbbra is élvezhessük a mobilinternet nyújtotta előnyöket, például használhassuk a csevegőalkalmazásokat, levelező applikációkat, GPS-t, fejlett, 4G- és 5G-képes mobiltelefonokra kell váltanunk.

Ez a változás azonban azok számára is tartogat lehetőséget, akik eddig még nem léptek be a digitális világba, ugyanis a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által nyújtott, 20 ezer forintos készülékcsere-támogatás most már a 2G-s készülékek felhasználói számára is elérhető.

„A keret még nem merült ki, így bátorítanék mindenkit arra, aki ilyen készülékkel rendelkezik, hogy éljen ezzel a lehetősséggel” – mondta Vári Péter, A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgató-helyettese az M1 Ma reggel című műsorában. Hozzátette: ugyan, nagyon sokan ragaszkodnak a régi mobiltelefonjaikhoz, de arra is gondolniuk kell, hogy a régi készülékekhez már egyre nehezebb beszerezni alkatrészt vagy akkumulátort.

Vári Péter kiemelte: a programban részt vevő okostelefonokat országszerte 700 üzletben lehet igényelni, a régieket pedig le kell adni.

A készülék cserére minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-képes okostelefonra cserélni, amelyet 2021. július 1. és december 31. között legalább egyszer sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy SMS-t küldött – magyarázta.

Kiemelte, ezt könnyedén tudjuk otthonunkban is ellenőrizni a netrefel.hu oldalon.

A címlapfotó illusztráció.