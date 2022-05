Új jövőkép a láthatáron: megreformálni a hazai ingatlanpiacot

A Városi Ingatlaniroda (VING) célja a kifejezetten nagy létszámmal és országos lefedettséggel rendelkező közvetítői hálózatok megkeresése, majd felvásárlása. A VING a folyamatos terjeszkedést most azzal emelné új szintre, hogy a már működő, de még a régi franchise-rendszerben kialakított ingatlanközvetítő hálózatokat integrálná a rendszerébe.

A Városi Ingatlaniroda abban különbözik a konkurensektől, hogy központilag, jóval hatékonyabb és korszerűbb eszközökkel irányítja a jelenleg 200 egyéni vállalkozóból álló értékesítői hálózatát. 10 éves működése során közel 10 ezer db ingatlan értékesítésében vett részt. Az eredmények igazolják az új modell létjogosultságát, kérdés, hogy a többi szereplő, hogyan reagál az elképzelésre.

„A 2012-es alapításkor és jelen pillanatban is egyértelműen érzékelhető, hogy az ingatlanközvetítői környezetet a konkurensek hibásan építették fel. A nagy hálózatok elkövetik ezeket a hibákat, a kicsik pedig másolják. Az ügyfelek többsége rossz véleménnyel van a jelenlegi rendszerről, és ezt jogosan, konkrét sérelmekre alapozzák. A VING modellel előlépni nem is döntés volt, hanem kihagyhatatlan lehetőség. Fontos, hogy a valós ügyféligényeket, korrekt módon szolgálja ki egy vállalkozás. Persze a korszerű üzletpolitika és az innovatív technológia ebben kulcsfontosságú tényező” – fejtette ki Barna József cégvezető, a VING alapítója a cég keddi közleményében.

Megoldás az ingatlanközvetítői piac problémáira

A konkurensek felvásárlásának lehetőségét a befektetői oldal intenzív érdeklődése határozza meg. A Városi Ingatlaniroda rendszere választ ad az ingatlanközvetítői piac problémáinak 99%-ára: jól skálázható, jól automatizált, megfelel az adózási és pénzügyi előírásoknak, és a legfontosabb, hogy kis létszámmal működtethető, miközben az ügyfelek maximálisan elégedettek.

„Befektetői szempontból ez telitalálat, így nem vagyunk kiszolgáltatva, nincs hitelünk, nem vagyunk elköteleződve, de nagy az érdeklődés és szabadon dönthetünk arról, hogy kivel hajtjuk végre ezt a lépést. Jelenleg kis túlzással azt állíthatom, hogy korlátlanok a lehetőségeink a magyarországi ingatlanközvetítői piacon. A cégünk közhiteles nyilvántartásában elérhető bevétele és forgalma, csak a központi irányítás értékeit mutatja.”

„A tavalyi 22,5 milliárd forintos forgalom és 600 milliós sikerdíjbevétel a 200 fős csapatunk egyéni vállalkozó fogalmában jelentkezik a számlázás adóügyileg helyes sorrendje miatt”

– árulta el a cégvezető, aki azt is hozzátette, jelenleg a létszámot tekintve a top 5 hálózat közé tartoznak.

Nincs idő újba kezdeni

Ezzel a jelentős infrastruktúrával rendelkező konkurencia felvásárlásával az a céljuk, hogy megkezdjék az elavult franchise hálózatok integrációját. Barna József szerint a magyar ingatlanközvetítői piac rengeteg betegséggel küzd, a hálózatok elavultak és még a jogi pereket is sorra veszítik el.

Barna József, a Városi Ingatlaniroda (VING) cégvezetője (forrás: VING)

„Ez a hagyományos forma a VING nélkül is modellváltást és teljes átalakítást igényel. Mi ezt már 10 éve is láttuk, emiatt jöttünk létre, így épp időben elkészültünk azzal a modellel, amely tökéletesen képes leváltani a jelenlegi konstrukciókat. Ezt a konkurenseknek már késő most elkezdeni felépíteni, vagy átalakítani, hiszen itt vagyunk, működik minden és készen állunk a folytatásra. A cégünk modelljét egymástól független szakértők vizsgálták át az utóbbi 1 évben és egymástól függetlenül elismerték a konstrukciónkat. A hagyományos hálózatokban rengeteg ingatlanértékesítő tisztázatlan jogviszonyban, bújtatott foglalkoztatást kimerítő státuszban, alkalmazotti bánásmóddal és kényszer-vállalkozóként tevékenykedik. Ezt senki nem gondolja, hogy sokáig így kellene maradjon” – mondta a cégvezető.

Aki nem fejlődik, előbb-utóbb tönkre fog menni

A mostani ingatlanpiac betegsége éppen az átlagember megsértésében és figyelmen kívül hagyásában, semmibevételében gyökeredzik. Amennyiben létrejön a cég elképzelése, az átlagemberek fogják legelőször megérezni a pozitív változást.

„Helyreáll a rend az ingatlanközvetítői piacon és a valós ügyféligények lesznek kiszolgálva, korrekt eszközökkel. Erről tanúskodik az oldalunkon írt közel 5000 db ügyfél ajánlólevél, amelyeket a sikeres tranzakciók egy része után kaptunk. Az ingatlanközvetítői piacra is érvényes, hogy folyamatosan fejlődni és korszerűsödni kell. Aki ezt nem veszi tudomásul annak csak idő kérdése, hogy tönkremegy. Az biztos, hogy az ingatlanközvetítői piacnak átalakulásra van szüksége ahhoz, hogy sokkal jobb legyen az ügyfelek megítélése rólunk, ingatlanosokról” – mondta a VING alapítója.

Hozzátette: szívesen felvásárolják azt a konkurenciát, amely nyitott egy ilyen tranzakcióra és hasonlóan feltérképezte a jelenlegi helyzetét.

A három nagy titok

A koncepció és a modell teljesen egyedi, semmit nem másoltak. Kifejezetten az ügyfél igények szerint és a piaci szabályok figyelembevételével építkeztek. Egyik nagy különlegessége, hogy a legkorszerűbb eszközökkel dolgoznak.

„A legmodernebb cégirányítási rendszert használjuk, a legkorszerűbb marketing eszközöket alkalmazzuk, nem kötöttünk olyan kompromisszumokat, ami nem megfelelő. Csak a legjobbal elégedtünk meg, amikor a rendszer építéséről és fejlesztéséről volt szó. A másik nagy titok, hogy nem bomlottunk hagyományos franchise formára. Egyetlen nagy ingatlanirodaként kell elképzelni az egész országot, amelynek vannak irodahelyiségei a különböző városokban. Innen származik a név is: Városi Ingatlaniroda. A harmadik nagy titok, hogy mindig a nehezebbik utat választottuk és önerőből felépítettük az oktatási rendszerünket, a tréning központunkat és a szakmai tartalmainkat” – tette hozzá Barna József.

Az ingatlaniroda vezetése abban érdekelt, hogy változások legyenek a magyarországi ingatlanközvetítői piacon. A cégvezető elismerte, nem kizárt, hogy ők kapnak ajánlatot, de rengeteg feltételnek kellene teljesülnie, hogy ebben az irányban is elérjék az eredeti célkitűzéseiket. A legfontosabb céljuk, hogy az ügyfelek legyenek elégedettek az ingatlanosokkal, akkor mehet végbe az egész piacot érintő fejlődés.