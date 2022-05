Lecsapott a vihar Budapestre is, mutatjuk mi várható estig

Mozgalmas idő vár ránk ma, több hullámban ázhatunk meg a kialakuló záporok, zivatarok miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint csak késő estétől nyugszik meg a légkör.

Országos előrejelzés: kedd estig

A szakadozott felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható, főleg a déli és keleti megyékben. Több hullámban várható zápor, zivatar. A szél az ország nagy részén északnyugatira fordul és megerősödik, az északkeleti részeken viszont az északkeleti szelet kísérhetik erős lökések. Az Alpokalján és zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet általában 22 és 28 fok között valószínű, de az északkeleti részeken pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Országos előrejelzés: kedd estétől szerda reggelig

Először a Dunántúlon, majd az éjszaka második felében a keleti tájakon is csökken a felhőzet, reggelre nagy területen kiderül az ég. Egyre kevesebb helyen várható zápor, zivatar, amelyek kora hajnalra teljesen megszűnnek. Az északi, északkeleti szél főleg az Alföldön lehet élénk, néhol erős. Hajnalra általában 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, azonban az északi völgyekben pár fokkal hidegebb lehet az idő.