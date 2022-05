Országgyűlés: A miniszterelnök-választás előtt a kormányt kérdezték a képviselők

A közalkalmazottak béremeléséről, a kormány feladatairól és a miniszterelnök-választásról is beszéltek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt. A hétfői ülés azonnali kérdések és válaszok órájával folytatódik. Délután fél háromkor tartják a miniszterelnök-választást. A kormányfő a megválasztásával hivatalba lép.

LMP: fejleszteni kellene a közalkalmazotti béreket

Ungár Péter (LMP) kifejtette: az állami idősotthonokban dolgozók arra panaszkodnak, hogy azt a béremelést, amelyet adott a kampányidőszakban a kormány, az infláció elvitte, és ez az összes magyar közalkalmazottra igaz. Az infláció világjelenség, de kérdés, hogy a kormány próbál-e megoldást találni arra, hogy sok magyar munkavállalónak csökkent a fizetőképes keresete– vélekedett.

Úgy vélte, politikai értékválasztás eredménye, hogy egy betanított munkás többet keres, mint egy kezdő pedagógus. A kormány nem akarja a közalkalmazottak bérét fejleszteni, pedig inflációkövetővé kellene tenni a közalkalmazotti béreket – közölte.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára úgy válaszolt, hogy sok országban növekednek az árak, de Magyarországon az árstop-intézkedéseknek, a rezsicsökkentésnek köszönhetően kisebb mértékben emelkednek, és alacsonyabb a pénzromlás mértéke, mint a legtöbb közép-európai országban. Ha az ellenzék javaslatai megvalósultak volna, nem így lenne, mert az ellenzék a válságra olyan recepttel állt elő, amely megnehezítette volna az emberek életét – vélte.

Közölte: amikor a baloldal kormányon volt, nem adott többet az embereknek válság idején, hanem a gazdasági nehézségek idején bért csökkentett, ezért most nem hitelesek az ellenzéki kritikák. Az ellenzék most, válság idején sem segíti a kormányt, hanem olyan álláspontiot képvisel, amely nehezítené az emberek mindennapjait – fogalmazott.

Párbeszéd: a problémák megoldása lenne a kormány dolga

Jámbor András Imre (Párbeszéd) arról beszélt, hogy ma a miniszterelnökről szavaznak, de valószínűleg nem fognak hallani a problémákról. Ma a kormánypártok diadalmenetet tartanak, miközben megélhetési, lakhatási válság van, és arról kellene beszélni, hogyan oldják meg ezeket és a többi problémát, mert ez lenne a dolguk – jelentette ki.

Úgy látja, hosszú távon bukást jelent a kormánypártok politikája, még ha újra is tudnak győzni. Egy ilyen válsághelyzetben a nagytőke támogatása felől a munkavállalók segítése felé kellene elmozdulni – mondta.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára közölte: olyat még nem látott, hogy a neomarxisták, a kapitalizmus-kritikusok a neoliberálisok, a nagytőke listáján ülnek a parlamentben. Helyes, hogy a képviselő felhívja a figyelmet a kiskeresetűekre, de egy olyan szövetségi rendszernek a tagja, amely minden őket érintő javaslatra nemet mondott az elmúlt időben – hangsúlyozta. Hozzátette: ez a szövetség nemet mond a rezsicsökkentésre is.

Kijelentette: így nem lehet neomarxista forradalmat csinálni.

Mi Hazánk: nem Orbán Viktor újraválasztására

Toroczkai László (Mi Hazánk) elmondta, frakciója nemmel fog szavazni délután Orbán Viktor miniszterelnökké választására, mert az elmúlt 12 évben csak látszatintézkedéseket hozott a kormány. Szerinte látszatintézkedések történtek a demográfiai válsággal, a nemzetgazdasággal, a kilakoltatásokkal és az élelmiszerválsággal kapcsolatban.

Nem értett egyet az Oroszország elleni olajembargóval és a szankciós politikával, bírálta a kormányfőt, hogy támogatta a korábbi szankciókat. Azzal sem értett egyet, hogy Magyarország támogatja azt „a brüsszeli globalista szándékot”, hogy Ukrajnát minél hamarabb vegyék fel az EU-ba. Ez szerinte az EU végét jelentené, mert a tagállamokkal fizettetnék meg Ukrajna helyreállítását, miközben a haszonélvezők a globalista körök lesznek.

Hozzátette: az árstopok hosszú távra nem jelentenek megoldást, már az elmúlt 12 évben is tenni kellett volna az élelmiszeripar visszaépítéséért. Szólt arról is, hogy „az invázió nem szűnt meg”, a migránsok átjutnak a kerítésen.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta, ellenzéki pártként nem meglepő, hogy a Mi Hazánk nemmel fog szavazni a kormányfő megválasztására. Elmondta, 12 évvel ezelőtt, amikor a kormány megkezdte a munkát, romokból kellett újra erős gazdaságot építeni és alapelveket kellett újrafogalmazni.

Hozzátette, soha nem volt olyan sokszínű a magyar családtámogatási rendszer, mint most, javult is a gyermekvállalási hajlandóság. Közölte, 12 százalékról 4 százalékra „hozta le” a kormány a munkanélküliségi rátát, a nyugdíjak értékét megvédték, a 2010 előtt elvett 13. havi nyugdíjat visszaadták, és folyamatosan csökkentették az adókat.

Egyetértett azzal, hogy a stratégiai iparágakban növelni kell a magyar tulajdon arányát, ezt néhány területen, az energia, a média területén sikerült, az élelmiszeripar területén további teendőkre van szükség. Az államtitkár jelezte, nem támogatnak olyan szankciókat, amelyek jobban fájnak Magyarországnak, Európának, mint az agresszornak, ezért nem támogatják az olajra is vonatkozó hatodik uniós szankciós csomagot.

Tungsramtól történő elbocsátásokról, az oktatásról, és az áfáról is szó volt hétfőn napirend előtt az Országgyűlésben.

MSZP: a stratégiai partnerségi megállapodásokban a munkajogi garanciáknak is szerepelnie kell

Komjáthi Imre (MSZP) emlékeztetett arra, hogy a Tungsram, a kormány egyik stratégiai partnere 1600 dolgozót „készül utcára tenni”. Azt kérdezte, hol van Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a kormány nevében stratégiai partnerséget kötött a céggel. Hiányolta, hogy a stratégiai megállapodásokban nem szerepel a dolgozók védelme és munkajogi biztonságuk, holott több milliárd forint magyar adófizetői pénzből támogatják ezeket a cégeket.

Javasolta, hogy a kormány vegye igénybe az EU 202 millió eurós Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapját. Hozzátette, a kormány ebből igényelhetne forrást, pontosan ilyen helyzetekre találták ki.

Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára felidézte a kormányzat eredményeit a foglalkoztatáspolitika területén, majd hozzátette: ezeket az eredményeket egyetlen cég üzletpolitikája, annak problémái nem fogják eltakarni. Elmondta, a foglalkoztatáspolitikai osztályok, ahogy korábban is, a helyszínen segítik a munkavállalókat és a vállalati kapcsolattartók is szintén ott vannak. Azt kérte a képviselőtől, hogy ne azt várja, egy nap alatt oldódjon meg a helyzet. Jelezte azt is, hogy a munkahelyek év végéig szűnnek meg.

Momentum: 50 százalékkal kell emelni a pedagógusok fizetését!

Tóth Endre (Momentum) arról beszélt, hogy „oktatási miniszter bizony nem fog kifutni idén sem a pályára”. Azt firtatta, miért nincs önálló oktatási minisztérium, miért bízza az oktatás sorsát a miniszterelnök egy lelkész, egy nyugdíjas onkológus után egy korábbi rendőrfőnökre.

Azt mondta, 2010 óta a magyar oktatás összes fontos mutatója romlott, jelentősen nőtt az iskolából végzettség nélkül kikerülő fiatalok száma, a családi háttér „acélbéklyó” a tanulmányi eredményekre, 12 ezer pedagógus hiányzik.

„Lassan a fiatal magyar pedagógusokat fokozottan védetté kell nyilvánítani, mert néhány éven belül teljesen eltűnhetnek a bolygóról” – fogalmazott. Azt javasolta, hogy legalább 50 százalékkal emeljék és kössék a minimálbérhez a pedagógusok fizetését, enyhítsék leterheltségüket, csökkentsék a kötelező óraszámokat, adják vissza a szabad tankönyvválasztás lehetőségét.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt tette szóvá, hogy a momentumos képviselő nem kért bocsánatot azért, hogy korábban arról beszélt, a koronavírus-járványt a Fidesz visszaszorítására kell felhasználni.

Azt is felidézte, milyen ellentmondó nyilatkozatokat tett a Momentum az ellenzéki összefogással kapcsolatban, amelyhez végül csatlakozott. Mindent mondanak és annak az ellenkezőjét is. Komolyan lehet önöket venni?– kérdezte.

Azt mondta, az oktatás valóban súlyos kérdés, de a Momentumra, amely azt sem tudja eldönteni, kint, vagy bent van-e a parlamenti ülésteremben, nem lehet számítani.

Szerinte a Momentum választási kampányban elmondott oktatási javaslatai a legrosszabb SZDSZ-es emlékeket idézi, a Momentum privatizálna és iskolákat zárna be.

Jobbik: nullára kell csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) olyan témákat sorolt, amelyek terén a kormány „vélt sikerekről számol be”. Ilyen a családok védelme – ismertette –, eközben a „szegények adója”, az áfa Magyarországon a legmagasabb Európában.

Hangsúlyosan szólt az élelmiszerárak jelentős emelkedéséről és azt mondta: a „tudatosan gyengített forint” is mindent drágít. Az összes alapvető élelmiszer áfájának nullára csökkentését szorgalmazta. Választ várt arra is, hogy a gyermekgondozási cikkek után kifizetett áfa magasabb, mint a családi pótlék. Az év első három hónapjának demográfiai mutatóit is sérelmezte.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy felelt: a kormány az adócsökkentés kormánya. Szólt a személyi jövedelemadó drasztikus csökkentéséről, ahogy a társasági adó jelentős mérsékléséről is. Emlékeztetett: a baloldal drasztikus emelésen törte a fejét.

Azt mondta: a fiatalok adómentessége fel sem merült a baloldali kormányok alatt, de kiemelte azt is, hogy az áfacsökkentésről szóló javaslatokra a Jobbik rendre nemmel szavazott. Feltette a kérdést: ha olyan fontos a politikusnak a devizahitelesek helyzete, „mit keresett egy listán a baloldallal”.

Említést tett a Jobbikban történt erőszakolási ügyről is.

A kormányt bírálta Gyurcsány Ferenc (DK) az Országgyűlésben hétfőn napirend előtt, a KDNP képviselője az olajembargó hatásairól beszélt, a fideszes Selmeczi Gabriella pedig a Jobbikban történt zaklatási ügyben kérte számon az ellenzéket.

DK: a kormány törvénytelen és erkölcstelen

Gyurcsány Ferenc (DK) törvénytelennek és erkölcstelennek nevezte a kormányt, mondván, mert bár a választást megnyerte, a választás nem a népakaratot fejezte ki, hiszen nem volt szabad és tisztességes.

Azt, hogy a DK politikusai ennek ellenére miért vették át a mandátumukat, egy kérdéssel magyarázta: rendben van-e, ha a hazáját védő nép a megszállókkal való küzdelemben a megszállóktól zsákmányolt fegyvert is használja? Szerinte igen, és használni kell a “törvénytelen, megszálló kormánnyal szemben” minden törvényes eszközt.

Úgy értékelt: a Fidesz és a kormány háborút visel Magyarország ellen. A háború önmagáért van, okát és célját„ önökben kell keresni”; háborús körülmények között ugyanis érdektelen a kormány teljesítménye – mondta Gyurcsány Ferenc, utóbbi miatt végletesen erkölcstelennek ítélve a kormányt, amely szerinte tönkretette az országot.

Felszólalása után Kövér László házelnök azt mondta: Gyurcsány Ferencnek nincs joga törvénytelennek minősíteni a törvényesen megválasztott kormányt, de erkölcsi alapja sincs erre, miután 2006-ban szándékosan a polgárháború szélére juttatta az országot, „minden létező és elképzelhetetlen bűnt elkövetett” a nemzet, az ország, a demokrácia és a jogállam ellen. Kijelentette, az ő ülésvezetése alatt a DK frakcióvezetőjének ez volt az első és utolsó olyan felszólalása az Országgyűlésben, amikor Magyarország törvényesen megválasztott kormányát törvénytelennek nevezheti.

Kövér László szavai alatt a DK-frakció kivonult az ülésteremből.

A kormány részéről Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára felidézte, amikor Gyurcsány Ferenc a saját népére lövetett, kijelentve, az volt a törvénytelen.

A választás tanulságának ítélte, hogy a baloldal teljesen lemondott a megújulás lehetőségéről, mindenki „aláírt Gyurcsány Ferencnek”, és feladta az önállóságát. A baloldal vereségének oka, hogy semmi újat nem tudott felmutatni a 2010 előtti kudarcpolitikához képest – értékelt.

Felidézte a DK elnökének választás előtti szavait, amelyben győzelmet vetítette előre azt mondta, hogy a jobboldaliakat el fogják vinni. Kijelentette: a fenyegetős tempónak lehet, hogy az Apró-villában van hagyománya, de a magyarok körében nincs többsége.

KDNP: az olajembargó lerombolná a magyar energiabiztonságot

Juhász Hajnalka (KDNP) arról beszélt, hogy a jelenlegi brüsszeli olajembargós javaslat teljes mértékben lerombolná Magyarország energiaellátásának biztonságát.

Hangsúlyozta: a magyar kormány eddig öt brüsszeli szankciós csomagot támogatott, de Magyarország energiaellátásának biztosítása “vörös vonal”. A háború árát nem szabad a magyar emberekkel megfizettetni – jelentette ki hozzáfűzve, hogy a szankciós csomag csak akkor támogatható Magyarország részéről, ha a csővezetékes szállítás kivételt kap alóla.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára Magyarország energiaellátását és energiabiztonságát stratégiai kérdésnek nevezte, és úgy vélte: az embargós brüsszeli javaslat „sokkal jobban fájna nekünk”, mint az oroszoknak.

A javaslat valójában egy súlyos problémát kreál, azonban semmilyen megoldási javaslatot nem ajánl. Hozzátette: ha a brüsszeli embargós javaslat megvalósul, akkor a magyar kőolajfinomítói technológiát 500-550 millió eurós költséggel át kellene alakítani, emellett 200 millió eurós beruházással meg kellene növelni a Horvátországból érkező kőolajvezeték kapacitását, valamint a magyar gazdaságot és energiaszektort 15-18 milliárd eurós költséggel modernizálni is kellene. Öt év és rengeteg pénz elköltése után ennek eredménye az lenne, hogy az üzemanyag jelentősen drágulna – jelezte.

Fidesz: a baloldali képviselőnők is ítéljék el jobbikos zaklatási ügyet!

Selmeczi Gabriella (Fidesz) a Jobbik elnökét bírálta a pártján belül történt szexuális zaklatási ügy miatt. A Fidesz és a KDNP képviselői nevében elítélte a zaklatás minden formáját és együttérzését fejezte ki az áldozattal.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Jobbik vezetése – Jakab Péterrel az élen – a kezdetektől tudott az esetről, azonban az áldozat védelme helyett csak azzal foglalkozik, miként mentse az elkövetőt a következményektől.

A Fidesz politikusa az ellenzéki képviselőnőket is megszólította, szerinte ugyanis érthetetlen a hallgatásuk ebben az ügyben. Talán fontosabb a szövetséges párt, a nem létező reputáció, mint a megfélemlített áldozat? – tette fel a kérdést, és a baloldali képviselőnőket arra szólította fel: mutassanak példát, és határolódjanak el a gyanúba került jobbikos politikustól.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára arra hívta fel a figyelmet: súlyos bűncselekmény gyanújáról van szó, amely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, az pedig bűnpártolásnak számít, ha valaki egy ilyen bűncselekmény eltussolásában részt vesz.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány – ebben az ügyben, és más hasonló ügyekben is – minden sértett számára biztosítja az áldozatsegítés jogi és anyagi eszközeit. Napirend A képviselők megszavazták, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló javaslatot, amelyet így kedden vitat meg a parlament, és aznap szavaznak is róla.

A Ház elfogadta azt is, hogy sürgősséggel tárgyalják a minisztériumi felsorolásról szóló törvényhez kapcsolódó jogszabálymódosításokat tartalmazó előterjesztést, így annak vitája is kedden lesz, és a május 23-val kezdődő héten szavaznak róla.