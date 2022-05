Orbán: A következő évtized legfontosabb feladata, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, és megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát

Újra miniszterelnökké választotta Orbán Viktort az Országgyűlés, 133 igen és 27 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül. Magyarország történetében ötödször töltheti be a kormányfői pozíciót. A szavazás után Orbán Viktor esküt tett. Beszédében kiemelte, hogy ez az évtized a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk kora lesz, de a nehéz körülmények között is megvédik a családokat, a rezsicsökkentést és Magyarország biztonságát – számolt be az M1 Híradója.

Orbán Viktor: Ez az évtized a veszélyek a bizonytalanság és a háborúk kora lesz Immár ötödször választotta meg Orbán Viktort miniszterelnöknek az Országgyűlés. A miniszterelnök a hagyományokhoz híven a közjogi méltóságok, valamint a történelmi zászlók előtt tette le esküjét. Orbán Viktor eskütételét követően a képviselők és a vendégek közösen elénekelték a Himnuszt. A miniszterelnöknek az esküiratok aláírása után a jelen lévő frakcióvezetők és politikus társai gratuláltak. Európa, a nyugati ember, benne és vele Magyarország, mi, magyar emberek a veszélyek korába léptünk – jelentette ki Orbán Viktor az ország előtt álló évtizedről megválasztását követő beszédében. A miniszterelnök hangsúlyozta: az évtized a koronavírus-járvánnyal kezdődött és háborúval folytatódott. „A következő évtized legfontosabb feladata, hogy ebből a háborúból kimaradjunk, és megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát” – fogalmazott Orbán Viktor. Az ukrán–orosz konfliktusról szólva kifejtette: a háború a szomszédunkban még hosszú ideig és józan ésszel nehezen felfogható mennyiségű fegyverrel folytatódni fog, és állandó biztonsági fenyegetést jelent majd Magyarországra. Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem lesz könnyű kimaradni a háborúból, mert óriási nemzetközi nyomás nehezedik Magyarországra. „Aki fegyvert szállít, fél lábbal már benne is van a háborúban. Mi a béke mellett állunk. A béke épít, a háború rombol. Ezért azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk, és azt ígérem önöknek, hogy ki fogok tartani az álláspontunk mellett” – mondta a miniszterelnök. Brüsszel nap mint nap visszaél a hatalmával – folytatta Orbán Viktor, kiemelve, csupa olyasmit akar ránk kényszeríteni, ami nekünk rossz és tőlünk idegen. A miniszterelnök azt mondta, az élni és élni hagyni elv jegyében toleranciaajánlatot tettek a migráció, a gender és most a legutóbb az olajembargó ügyében is. Ezeket, azonban Brüsszelben visszautasítottuk – emelte ki a miniszterelnök. „De mi továbbra sem adjuk föl a határok védelmét, nem bontjuk le a kerítést, és nem engedünk be migránsokat. Megvédjük a családjainkat, a genderaktivistákat nem engedjük be az iskoláinkba. Nálunk az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén. Kitartunk Magyarország békéje és biztonsága mellett, és nem fogadunk el olyan gazdasági intézkedéseket, amelyek tönkretennék a magyar családokat” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Azt mondta, a most megalakítandó kormány vállalása az, hogy a kibontakozó európai gazdasági válság idején is megőrizze a legfontosabb eredményeket, és nem adja fel legfontosabb céljait. Ilyen nehéz körülmények közepette is vállaljuk, és vállalom, hogy Magyarország előre fog menni és nem hátra – tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor kijelentette: „Vállalom, hogy megvédjük a teljes foglalkoztatottságot. Vállalom, hogy megvédjük a családtámogatásainkat, vállalom, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét, és vállalom, hogy megvédjük a rezsicsökkentést is.” Hozzátette: Magyarország a következő években is védeni fogja a családokat, és büszke lesz a gyermekeire. A kormányfő hangsúlyozta: a fiatal nemzedék az ország legnagyobb értéke és erőforrása. Ha szétnézünk az országban, akkor mindenütt a hazájukat szerető, a világot értő, nyelveket beszélő fiatalokat lehet látni. Magyarország előtt ezért áll fényes jövő. „Isten óvja Magyarországot! A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” – zárta eskütételi beszédét a kormányfő.