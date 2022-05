Novák Katalin: Az ártatlan áldozatok és az igazság oldalán állunk

„Az én minősített felelősségem az, hogy elnökként megmutassam, hogy mit jelent nekem a szülőföldem Magyarország” – ezzel a gondolattal kezdte beiktatási beszédét Novák Katalin köztársasági elnök. A Kossuth téri ceremóniát a történelmi zászlók bevonulása indította, majd az Angelika leánykar elénekelte a himnuszt, amely dallamaira felvonták a nemzeti lobogót.

Balázs János Kossuth-díjas zonogoraművész és tanítványa Kádár Viktória a Rákóczi-indulót játszotta. A háromgyerekes anyuka, Rúzsa Magdi pedig a Most élsz című Máté Péter-dalt adta elő.

Novák Katalin ünnepi beszédében azt mondta: hálával a szívében érkezett.

Kiemelte, hogy a magyaroknak jobb, szebb, békésebb, biztonságosabb, gazdaságosabb életet kell teremteni a XXI. században.

A köztársasági elnök ezután a háborúról beszélt. Azt mondta: Ukrajnában valódi a vér, valódi a fegyverek ropogása és a félelem. Ezután 10 pontba szedte, hogyan néz ki a háború Magyarországról.

„1. Elítéljük a putyini agressziót, egy szuverén állam fegyveres megtámadását. 2. Örökre nemet mondunk a Szovjetunió visszaállítását célzó minden törekvésre. 3. Mi magyarok békét akarunk itt Magyarországon és a szomszédos országokban is, mi a békét akarjuk megnyerni, nem a háborút” – sorolta.

Novák Katalin a 10 pont közé sorolta azt is, hogy ez nem a mi háborúnk, de ellenünk is vívják. Ugyanakkor követelte a háborús bűnök kivizsgálását. Kiemelte, hogy Magyarország nem semleges, mert az ártatlan áldozatok és az igazság oldalán áll. Beszélt arról is, hogy Magyarország nem mond le a szuverenitásáról és támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

„8. Készen vagyunk áldozatot hozni a békéért és nem akadályozzuk szövetségeseink áldozathozatalát. Nem egyezünk bele azonban olyan döntésekbe, amelyek nagyobb áldozatot követelnek a magyar emberektől, mint amekkora fájdalmat az orosz agresszornak okoznak. 9. Készséggel vállalunk közvetítő szerepet a hadviselő felek között a béketárgyalások folytatása érdekében. 10. Az Ukrajnában élő magyar embereket megillető jogok biztosításához ragaszkodtunk eddig, ragaszkodunk most és a háború után is” – tette hozzá.

Novák Katalin beszédében kitért arra is, hogy április 3-án Magyarország egyértelmű és elvitathatatlan politikai döntést hozott.

Ugyanakkor arra kérte a végrehajtó hatalom tagjait, hogy őrizzék meg a magyar emberek biztonságát.

„Védjük a teremtési rendet és a teremtett világot. Támogassuk a nagycsaládokat, a főállású szülőket, az örökbefogadókat és azokat is, akik egyedül gondoskodnak gyermekeikről. Dolgozzunk azért, hogy a felelős gyermekvállalásnak ne legyen anyagi akadálya” – fogalmazott.

A szuverenitás bölcsője a család – tért át egy másik témára az államfő, aki hozzátette: a nemzet egysége is a családban kezdődik.

A címlapfotón Novák Katalin köztársasági elnök és Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, mielőtt a díszegység felvonja Magyarország lobogóját az államfő beiktatási díszceremóniáján az Országház előtt, a Kossuth téren 2022. május 14-én. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)